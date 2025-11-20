برشلونة يتلقى عرضاً لرحيل تير شتيغن.. بداية نهاية الأزمة؟

- تتسارع تطورات مستقبل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في برشلونة، مع استعداد النادي للسماح له بالمغادرة في يناير إذا رغب في ذلك، وسط اهتمام من نادي بشكتاش التركي الذي قدم عرضاً لاستعارته مع خيار شراء غير إلزامي. - يسعى بشكتاش لحسم الصفقة سريعاً بسبب تراجع مستوى حارسه الحالي، ويعتبر ضم تير شتيغن أولوية مطلقة، مع دور محوري للمدير الرياضي إدوارد غراف في إقناع الحارس بالمشروع الرياضي للنادي. - تترقب جماهير برشلونة تطورات الصفقة، خاصة مع عودة تير شتيغن المحتملة وتأثيرها على خطط المدرب هانسي فليك، مما يجعل انتقاله خياراً مربحاً للطرفين قبل كأس العالم.

تتسارع تطورات ملف الحارس الألماني، الدولي مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً)، داخل نادي برشلونة الإسباني، مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية وبلوغ مرحلة الحقيقة بشأن مستقبله في الفريق الكتالوني. ويبدو أنّ كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بعدما أبدت إدارة النادي استعدادها للسماح للاعب بالمغادرة في يناير/ كانون الثاني إذا رغب في ذلك.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأربعاء، فقد تلقى نادي برشلونة أول عرض رسمي بخصوص حارس مرماه، إذ تقدّم به نادي بشكتاش التركي، بطلب يتضمّن استعارة الحارس حتى نهاية الموسم مع تحمّل راتبه كاملاً، إضافة إلى خيار شراء غير إلزامي بقيمة تقترب من ثمانية ملايين يورو، وهي تقريباً قيمته السوقية الحالية.

ويُظهر نادي بشكتاش رغبة واضحة في حسم الصفقة سريعاً، وفق عدة مصادر تركية، والتي أشارت إلى أنّ النادي التركي يعتبر ضم الحارس الألماني أولوية مطلقة للخروج من أزمته الرياضية. ويعاني الفريق تراجعاً كبيراً في مستوى حارسه المخضرم، التركي ميرت غونوك ، ما دفعه إلى البحث عن حارس قادر على قيادة الفريق في الدوري المحلي وفي الدوري الأوروبي. وكان بشكتاش وغلطه سراي قد استفسرا خلال الصيف الماضي عن وضعية تير شتيغن، لكن اللاعب رفض الرحيل آنذاك قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة استدعت التدخل الجراحي، ومع اقتراب عودته إلى الملاعب، تجدد الاهتمام من جديد، وسط اتصالات مستمرة بين النادي التركي وإدارة برشلونة وممثّلي الحارس.

وبحسب المصدر ذاته، يبرز دور المدير الرياضي لبشكتاش، الألماني إدوارد غراف، الذي سيقود مهمة إقناع الحارس بالمشروع الرياضي للنادي، خاصة أن غراف يرى أن تير شتيغن قادر على استعادة مكانته حارساً أساسياً وقيادياً داخل فريق يبحث عن الاستقرار، مع وعد بمنحه حرية تقرير مستقبله الصيف المقبل.

وتترقّب جماهير البلاوغرانا ما ستؤول إليه الأمور في القريب العاجل، خصوصاً أنّ عودة الحارس قد تُربك حسابات المدير الفني الألماني هانسي فليك، في ظلّ استمرار الحارس البولندي تشيزني وعودة الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا هذا الصيف، الأمر الذي يجعل خروج الحارس الألماني في أقرب وقت خياراً مربحاً للطرفين، ولا سيّما مع اقتراب كأس العالم ورغبة الحارس في الحضور ضمن قائمة منتخب بلاده في مونديال أميركا.