برشلونة يتلقى عرضاً خيالياً... هل سيفرط في لامين يامال؟

- اهتمام باريس سان جيرمان بلامين يامال: يسعى النادي الفرنسي للتعاقد مع الموهبة الإسبانية الشابة لامين يامال، حيث أبدى استعداده لتقديم عرض بقيمة 230 مليون يورو، متجاوزاً الرقم القياسي السابق لضم نيمار. - تحديات باريس سان جيرمان: يواجه النادي تحديات كبيرة في إقناع برشلونة بالتخلي عن يامال، خاصة مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو في عقده الذي يمتد حتى 2031، مما يجعل الصفقة شبه مستحيلة دون تفاوض مباشر. - تمسك برشلونة ورضا يامال: يحرص برشلونة على الاحتفاظ بنجمه الصاعد، حيث يعتبره حجر الأساس لمستقبل النادي، بينما يظهر يامال ووكيله رضاهم عن وضعه الحالي في الفريق الكتالوني.

منذ أن اقتحم "الموهبة الإسبانية" لامين يامال (18 عاماً)، صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة وهو في سن الخامسة عشرة فقط، تتزايد الشائعات حول مستقبله يوماً بعد يوم. وفي الأسابيع الأخيرة، وصل اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بمهاجم البرسا الشاب إلى مستويات كبيرة، إذ كشف تقرير لموقع ديفنيسيا سنترال الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن النادي الباريسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 230 مليون يورو من أجل التعاقد معه، متجاوزاً الرقم التاريخي البالغ 222 مليون يورو، الذي دفعه إلى النادي الكتالوني، من أجل ضم البرازيلي نيمار في عام 2017.

باريس سان جيرمان يلاحق يامال

يرى المدرب الإسباني، لويس إنريكي، مع وجوده على رأس المشروع الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن لامين يامال هو القطعة المثالية لمواصلة أسلوبه الهجومي المميز. ويؤمن مسؤولو النادي الفرنسي بأن الموهبة الكتالونية الشابة ستندمج بسلاسة في منظومة الفريق الباريسي. لكن التحدي الأكبر أمام باريس ليس إقناع اللاعب، بل التعامل مع برشلونة الذي يملك عقداً يربطه بلامين يامال حتى يونيو/ حزيران 2031، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو، ما يجعل الصفقة شبه مستحيلة دون تفاوض مباشر.

برشلونة متمسك بجوهرته

اتخذت إدارة برشلونة جميع الخطوات لحماية نجمها الصاعد، من خلال تجديد عقده، وتحسين شروطه المالية بشكل متكرر، حتى وصل إلى العقد الحالي الذي يمتد حتى عام 2031. ورغم أن عرضاً بقيمة 230 مليون يورو يمثل إغراءً مالياً كبيراً، فإن برشلونة ليس مجبراً على قبوله، خاصة أن الجماهير وأعضاء النادي يعتبرون يامال حجر الأساس في مشروع المستقبل. وفي حال التفكير في بيعه، ستواجه الإدارة موجة انتقادات واسعة من جمهورها، الذي يرى فيه رمزاً جديداً للهوية الكتالونية.

موقف اللاعب

من جانبه، يظهر يامال ووكيله رضاءً تاماً عن وضعه الحالي في برشلونة، لا سيما بعد مساهمته في تحقيق بطولات الدوري والكأس والسوبر الإسباني، والوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي. وفي المقابل، يدرك مسؤولو باريس سان جيرمان أن إقناع اللاعب لن يكون سهلاً، رغم محاولاتهم استغلال الضغوط الخارجية أو الإغراءات المادية.