برشلونة يتلقى ضربة موجعة: غياب لوبيز وعملية جراحية لغافي

22 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:48 (توقيت القدس)
لحظة إصابة لوبيز في اللقاء ضد خيتافي بالليغا، 21 سبتمبر 2025 (جوان فالس/Getty)
لحظة إصابة لوبيز في اللقاء ضد خيتافي بالليغا، 21 سبتمبر 2025 (جوان فالس/Getty)
- تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة بإصابة فيرمين لوبيز بتمزق عضلي في الساق اليسرى، مما سيبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بعد مشاركته في الفوز 3-0 على خيتافي.
- الموهبة غافي سيخضع لجراحة بالمنظار في الركبة بعد اختبارات مكثفة، دون تحديد مدة غيابه، مما يزيد من تحديات المدرب هانسي فليك في ظل كثرة الإصابات.
- يعاني برشلونة من غيابات مؤثرة، بما في ذلك لامين يامال، مما يعقد مهمة الفريق في الدفاع عن ألقابه والمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

تلقى مدرب نادي برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك، ضربة موجعة، بعدما أعلن بطل "الليغا" غياب النجم فيرمين لوبيز، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، عقب تعرضه لإصابة عضلية في اللقاء أمام خيتافي، أمس الأحد، فيما سيخضع غافي إلى عملية جراحية، غداً الثلاثاء. وذكر بيان نادي برشلونة أن نجمه فيرمن لوبيز سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما خضع لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، وكشفت عن تعرضه لإصابة عضلية، أثناء خوضه المواجهة التي انتصر فيها الفريق الكتالوني على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف نظيفة، الأمر الذي يشكّل ضربة موجعة بالنسبة إلى المدرب هانسي فليك، الذي بات يعاني كثرة الإصابات بين لاعبيه.

ولم تقتصر الصدمة على فيرمين لوبيز، بل امتدت إلى الموهبة غافي، الذي أخضعه الجهاز الطبي لاختبار جهد رياضي بعد نهاية برنامج العلاج، من أجل معرفة وضع غضروفه الداخلي في ركبته اليمنى، لكن الفحوصات المكثفة جعلت الأطباء يقررون خضوع نجم نادي برشلونة إلى جراحة بالمنظار على مستوى الركبة، غداً الثلاثاء، دون تحديد المدة المتوقعة لغيابه أيضاً.

وبهذه الأخبار، يمكن القول إن المدرب الألماني، هانسي فليك، سيجد صعوبة في تعويض مواهبه الصاعدة، نتيجة كثرة الإصابات، التي ضربت نادي برشلونة منذ بداية الموسم الحالي، وعلى رأسهم لامين يامال، الذي يواصل الغياب عن الملاعب، رغم أن الفريق الكتالوني يحارب على أكثر من جبهة في الموسم الجاري، نظراً لدفاعه عن ألقابه المحلية، ورغبته في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

