- تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بعد فوزه على ألباسيتي (2-1)، حيث واجه صعوبات في الدقائق الأخيرة، لكن مهارات الهجوم ساعدته في مواصلة الدفاع عن اللقب. - تجنب برشلونة مصير ريال مدريد الذي خرج من المسابقة أمام ألباسيتي، حيث استغل الأخير ضعف الدفاع الكتالوني، مما دفع المدرب لسحب جواو كانسيلو لتجنب الطرد. - لعب لامين يامال دوراً حاسماً بتسجيله هدفاً مميزاً، وأضاف رونالد أراوخو هدفاً آخر، بينما أُلغي هدف فيران توريس بسبب التسلل.

تأهل نادي برشلونة إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، بعد تخطي عقبة مُضيفه ألباسيتي، بنتيجة (2ـ1)، مساء الثلاثاء، في لقاء واجه خلاله النادي الكتالوني بعض الصعوبات، خاصة في الدقائق الأخيرة، عندما قلّص منافسه الفارق وضغط من أجل التعديل، ولكن المهارات الفردية في الهجوم، ساعدت برشلونة على تخطي هذا الدور ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب، مثبتاً حرصاً كبيراً على إعادة سيناريو الموسم الماضي بتتويجه بكل الألقاب المحلية.

وتجنّب برشلونة الفخ الذي وقع فيه غريمه التاريخي، نادي ريال مدريد، الذي ودّع المسابقة في الدور السابق أمام ألباسيتي بنتيجة (3ـ2)، في واحدة من أكبر المفاجآت في هذه النسخة، ولهذا فإن فريق المدرب هانسي فليك كان مستعداً للدفاع عن فرصه في التأهل، ووضع حد لطموح منافسه الذي كان متحفزاً من أجل تكرار سيناريو الدور السابق، وكان قريباً من تحقيق ذلك في بعض الفترات، مستغلاً الضعف الدفاعي لمنافسه وكثرة الأخطاء، خاصة من البرتغالي جواو كانسيلو، ما دفع بالمدرب إلى سحبه بعد 45 دقيقة فقط خوفاً من تعرّضه إلى الطرد.

ولعبت مهارات الجناح لامين يامال، دوراً في وضع الكتالوني على سكة التأهل سريعاً، بعد هدف بتسديدة مميزة أصبح يُكررها النجم الإسباني باستمرار، وخلال الشوط الثاني أضاف المدافع رونالد أراوخو هدفاً ثانياً، ولكن الدقائق الأخيرة شهدت عودة الحماس بهدف خافيير مورينو الذي أشعل اللقاء، وحفز فريقه على الضغط بقوة وكاد يعدل النتيجة، كما سجل برشلونة هدفاً عبر فيران توريس ولكن تقنية الفيديو المساعد "الفار" تدخلت لتكشف وجود تسلل، وفي النهاية نجح برشلونة في تخطي عقبة هذا الدور.