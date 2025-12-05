برشلونة يتعلّم من درس 2022 قبل مواجهة فرانكفورت في الأبطال

كرة عالمية
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 ديسمبر 2025
من مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي، 14 أبريل 2025 (خوسيه سيغوفيا/Getty)
من مواجهة برشلونة ضد فرانكفورت في الدوري الأوروبي، 14 إبريل 2025 (خوسيه سيغوفيا/Getty)
+ الخط -

تعلمت إدارة نادي برشلونة الإسباني من الدرس الذي حصل في عام 2022، بعدما أعلنت في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنها ستخصص جميع التذاكر المتاحة للمواجهة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني حصرياً لأعضاء الفريق الكتالوني، حتى تحافظ على سلامة جماهيرها، وتتجنب ما حدث قبل ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن القرار الاحترازي الذي سارعت إدارة نادي برشلونة إلى إعلانه يأتي لمنع تكرار الواقعة التي حصلت في شهر إبريل/نيسان عام 2022، عندما هيمنت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت على نسبة كبيرة من مقاعد ملعب "كامب نو"، إذ لن يتمكن من شراء التذاكر إلا أعضاء الفريق الكتالوني الذين يثبتون عضويتهم، وستتراوح الأسعار بين 59 و199 يورو، مع خصم 35% للأعضاء.

وتابعت أن برشلونة يريد مكافأة ولاء أعضاء الفريق الكتالوني، ومنع إعادة البيع والاحتيال، وبخاصة أن الإدارة حذّرت من أنَّ أي تذكرة ستُكتشف في حوزة مشجع لفريق آينتراخت فرانكفورت في مناطق جماهير الفريق ستُسجَّل من أجل تحديد هوية العضو المتورط في عملية البيع، وستُفرض عقوبات صارمة بحقه.

ميسي وديكو خلال فترتهما مع نادي برشلونة، 10 أغسطس 2006 (ريتش شولتز/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ديكو يُعلّق على مستقبل ميسي وفرص عودته إلى برشلونة

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة سيعمل على تعزيز وجود الأجهزة الأمنية عند المداخل وداخل مدرجات ملعب كامب نو، وسيكون هناك "تدقيق اسمي وبصري" للمشجعين الذين يحملون رموز آينتراخت فرانكفورت الألماني لمنع دخولهم في حال وجود شبهة شراء غير قانونية للتذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
أبو جزر خلال لقاء فلسطين وقطر، 1 ديسمبر 2025 (إبراهيم أبو مصطفى/رويترز)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

أبو جزر: نُمثل شعباً يحتاج الفرحة وهذا سبب احتفالاتي الصاخبة

مباراة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، 14 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

قرعة كأس العالم 1966.. محطة تاريخية مهدت لولادة البث التلفزيوني

السعودية تسعى لمواصلة الانتصارات (رولا روحانا/ رويترز)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

السعودية والمغرب لضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب