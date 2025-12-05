برشلونة يتعلّم من درس 2022 قبل مواجهة فرانكفورت في الأبطال

تعلمت إدارة نادي برشلونة الإسباني من الدرس الذي حصل في عام 2022، بعدما أعلنت في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنها ستخصص جميع التذاكر المتاحة للمواجهة القادمة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني حصرياً لأعضاء الفريق الكتالوني، حتى تحافظ على سلامة جماهيرها، وتتجنب ما حدث قبل ثلاث سنوات.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن القرار الاحترازي الذي سارعت إدارة نادي برشلونة إلى إعلانه يأتي لمنع تكرار الواقعة التي حصلت في شهر إبريل/نيسان عام 2022، عندما هيمنت جماهير فريق آينتراخت فرانكفورت على نسبة كبيرة من مقاعد ملعب "كامب نو"، إذ لن يتمكن من شراء التذاكر إلا أعضاء الفريق الكتالوني الذين يثبتون عضويتهم، وستتراوح الأسعار بين 59 و199 يورو، مع خصم 35% للأعضاء.

وتابعت أن برشلونة يريد مكافأة ولاء أعضاء الفريق الكتالوني، ومنع إعادة البيع والاحتيال، وبخاصة أن الإدارة حذّرت من أنَّ أي تذكرة ستُكتشف في حوزة مشجع لفريق آينتراخت فرانكفورت في مناطق جماهير الفريق ستُسجَّل من أجل تحديد هوية العضو المتورط في عملية البيع، وستُفرض عقوبات صارمة بحقه.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة سيعمل على تعزيز وجود الأجهزة الأمنية عند المداخل وداخل مدرجات ملعب كامب نو، وسيكون هناك "تدقيق اسمي وبصري" للمشجعين الذين يحملون رموز آينتراخت فرانكفورت الألماني لمنع دخولهم في حال وجود شبهة شراء غير قانونية للتذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.