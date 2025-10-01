برشلونة يتحدى عقدة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

- تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم تسع مباريات حاسمة، حيث تتنافس فرق كبيرة مثل برشلونة وباريس سان جيرمان لتعزيز حظوظ التأهل. تبرز مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان كأهم المواجهات، مع أفضلية تاريخية لبرشلونة. - برشلونة لم يخسر في آخر ثماني مباريات في دور المجموعات، بينما باريس سان جيرمان، حامل اللقب، لم يخسر في آخر 100 مباراة في دوري الأبطال دون تعادل سلبي، مما يجعله خصماً قوياً. - يلتقي مانشستر سيتي مع موناكو في مباراة ثأرية، حيث يسعى السيتي للثأر من إقصاء سابق. مهاجم السيتي، إرلينغ هالاند، يقترب من تحطيم رقم قياسي في البطولة.

تتواصل اليوم الأربعاء، الإثارة في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام تسع مباريات قوية وحاسمة ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري. وتشهد هذه الجولة لقاءات مرتقبة بين كبار القارة العجوز في سباق محموم نحو انتزاع النقاط وتعزيز حظوظ التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ما يجعل اليوم الكروي الأوروبي عامراً بالندية والتشويق. وسيلتقي يونيون سان غيلواز البلجيكي مع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، وكاراباخ الأذربيجاني مع كوبنهاغن الدنماركي، وباير ليفركوزن الألماني مع أيندهوفن الهولندي، وفياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه نابولي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وموناكو الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنكليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني مع أتلتيك بلباو الإسباني، وأرسنال الإنكليزي مع أولمبياكوس اليوناني، وقمة ستجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

مما لا شك فيه أن مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان ستجذب أنظار عشاق دوري الأبطال، نظراً إلى قوة الفريقين ورغبتهما الأكيدة في تحقيق الفوز. ويتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز وضعهما في هذه المرحلة، لكنهما يواجهان إصابات وغيابات مؤثرة. ويمتلك برشلونة الأفضلية في المواجهات السابقة مع باريس سان جيرمان في المسابقات الأوروبية، حيث التقيا 15 مرة، فاز الفريق الكتالوني في ست مباريات، وتعادل في أربع، وخسر خمس مرات.

ومع ذلك، حقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 4-1 في آخر زيارتين له إلى كامب نو في دوري الأبطال (في دور الـ16 لموسم 2020-2021 ودور الثمانية في موسم 2023-2024). ولم يخسر برشلونة في آخر ثماني مباريات له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق سبع انتصارات وتعادل مرة واحدة. كما سجل الفريق الكتالوني ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر سبع مواجهات له على أرضه في البطولة، وبلغ عدد الأهداف في آخر 17 مباراة على أرضه في دوري الأبطال 75 هدفاً.

وخسر برشلونة مباراة واحدة من آخر 12 على أرضه في دوري الأبطال (تسعة انتصارات وتعادلين). لكن الخسارة الوحيدة كانت ضد باريس سان جيرمان (1-4 في إبريل/ نيسان 2024). وهذه كانت المرة الوحيدة من أصل 12 مباراة لم يسجل فيها برشلونة على الأقل هدفين. أما باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فقد فاز في 11 من آخر 13 مباراة له في دوري الأبطال وخسر مباراتين فقط. وسجل الفريق الباريسي أربعة أهداف في كل واحدة من آخر ثلاث مباريات له في دور المجموعات.

كما خاض باريس 100 مباراة متتالية في دوري الأبطال من دون أن تنتهي أي منها بالتعادل السلبي، وكان آخر تعادل من دون أهداف أمام ريال مدريد في دور المجموعات لموسم 2015-2016. وفاز باريس سان جيرمان بآخر أربع مباريات بدوري الأبطال بمجموع أهداف 12-1، وآخر مباراتين كانتا بمجموع 9-0 (5-0 ضد إنتر ميلانو الإيطالي و4-0 ضد أتالانتا الإيطالي). وتاريخياً، هناك فريق واحد فاز بثلاث مباريات متتالية في دوري الأبطال بفارق 4+ أهداف، وهو باريس سان جيرمان نفسه (بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2017).

في الوقت نفسه، سيلتقي مانشستر سيتي الإنكليزي مع موناكو الفرنسي في مباراة لها طابع ثأري. وحقق موناكو فوزاً لا ينسى على مانشستر سيتي في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما في المسابقات الأوروبية، حيث فاز الفريق الفرنسي 3-1 على أرضه بعد خسارته 5-3 في إنكلترا، ليتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2016-2017.

وخسر الفريق الفرنسي مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات أوروبية على أرضه ضد الفرق الإنكليزية، حيث فاز في ست، وتعادل في مباراتين، وحقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات من هذا النوع. مع ذلك، لم يفز موناكو سوى مرة واحدة في آخر سبع مباريات له في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مباراة وخسر في خمس.

أما مانشستر سيتي، فقد خسر آخر أربع مباريات له خارج أرضه في دوري الأبطال. وسيخوض مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند مباراته الـ50 في دوري الأبطال، ومن المتوقع أن يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول 50 مباراة في البطولة، علماً أن الرقم الحالي هو 43 هدفاً ويحمله الهولندي رود فان نيستلروي.