برشلونة وهاري كين: مفاتيح الصفقة المحتملة الصيف المقبل

- يدرس نادي برشلونة إمكانية التعاقد مع هاري كين لتعزيز خط الهجوم، مستفيدًا من تطورات عقد ليفاندوفسكي، مع التركيز على قيمة الصفقة والإضافة المحتملة للنجم الإنجليزي. - يراقب النادي موقف كين، الذي قد يغادر بايرن ميونخ إذا عُرض عليه عقد طويل الأمد، مستندًا إلى بند فسخ العقد بقيمة 65 مليون يورو، مع تحليل راتبه الذي لا يشكل عائقًا. - يركز برشلونة على استقرار كين البدني والمهني، مع مراقبة التفاهم مع زملائه، بينما يدرس المنافسة من أندية أخرى، ويحرص على التوقيت المناسب لتقديم العرض.

درس نادي برشلونة الإسباني وضعية النجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) بدقة، واستفاد من تطورات عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً) لتقييم إمكانية تعزيز خط الهجوم الصيف المقبل، وفقاً لما نشرته صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة. ولم يتخذ النادي أي قرار نهائي بعد، إذ يركز على دراسة جميع الاحتمالات قبل الإقدام على خطوة كبيرة، بالنظر إلى قيمة مصاريف الصفقة، والإضافة الممكن أن يقدمها لاعب بمكانة النجم الإنكليزي.

ويراقب النادي الكتالوني موقف كين بعد أن وجد أنه مستعد لمغادرة نادي بايرن ميونخ الألماني إذا عُرض عليه عقد طويل الأمد، بحسب ما أوردته "سبورت". ويستند النادي إلى بند فسخ العقد الذي يسمح برحيل اللاعب مقابل نحو 65 مليون يورو، بكونه مفتاحاً لحسم الصفقة، وهو مبلغ أقل بكثير من العروض المطلوبة لمهاجمين من مستواه نفسه.

وحلل برشلونة راتب كين، ووجد أنه لا يشكل عائقاً، إذ سيكون قريباً من راتبه الحالي في بايرن ميونخ؛ أي حوالى 25 مليون يورو. ويعتبر نادي برشلونة أن هذا التوازن بين السعر والأداء يمثل فرصة جيدة لتعزيز الهجوم دون الضغط المالي الكبير، ولحاجة الفريق لاسم مميز بقيمة كين، مع إمكانية رحيل لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسجّل كين هذا الموسم 26 هدفاً في 22 مباراة، وأظهرت تقارير النادي عن لياقته البدنية وحالته الشخصية والمهنية استقراراً عالياً، بينما يركز برشلونة على هذه المؤشرات لأنها تعكس قدرة اللاعب على المنافسة في الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية لعدة سنوات مقبلة. واستفاد النادي من خبرته مع ليفاندوفسكي ولاعبه الإنكليزي ماركوس راشفورد، اللذين أثبتا أنّ اللاعب الإنكليزي بشكل عام يمكنه التأقلم مع أسلوب اللعب في برشلونة. وراقب بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي قدرة كين على التفاهم مع زملائه داخل الملعب، ما يعزز قيمة الانتقال ويقلل مخاطر الفشل التكتيكي.

ودرس برشلونة المنافسة، ووجد أن عدة أندية تتابع مستقبل كين، بينها أندية من الدوري الإنكليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وناديان سعوديان بعروض قد تصل إلى ثلاثة أضعاف عرض برشلونة. لكن البارسا يركز على العامل المعنوي لإقناع الإنكليزي الباحث عن تحقيق إنجازات مع الأندية الكبيرة، إذ يبقى حلمه التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وينتظر النادي الكتالوني الوقت المناسب للتقدم بعرض، إذ يحرص على عدم استعجال الأمور قبل نهاية الموسم، ما يمنحه مساحة لدراسة جميع التفاصيل الدقيقة وتجنب أي مخاطرة مالية أو رياضية، وذلك بعد ظهور مؤشرات على إمكانية انتقال كين إلى صفوفه في المستقبل القريب.

ويراقب البارسا موقف ليفاندوفسكي أيضاً، إذ لا يزال هناك دعم داخلي لتجديد عقده لعام إضافي، إذ يرى أن استمرار تسجيله للأهداف قد يؤثر بقرارات التعاقد الجديدة، لكن في الوقت ذاته، يمثل كين خياراً جاهزاً له لتعزيز الهجوم إذا قرر ليفاندوفسكي الرحيل أو تخفيف الاعتماد عليه.