برشلونة وميلان ويوفنتوس يعوضون فشل الميركاتو بتحصين النجوم

- ركزت أندية برشلونة، يوفنتوس، وميلان على تمديد عقود اللاعبين بدلاً من التعاقدات الجديدة في الميركاتو الشتوي، حيث ضمن برشلونة استمرار فيرمين لوبيز، بينما مدد يوفنتوس عقد كنان يلديز حتى 2030، وحافظ ميلان على حارسه مايك مانيان حتى 2029-2030. - يوفنتوس نجح في تمديد عقد كنان يلديز رغم اهتمام أندية أخرى، مما يعكس قدرته المالية على الاحتفاظ باللاعبين المؤثرين، وأشاد المسؤولون بقدراته. - ميلان وبرشلونة عززا صفوفهما بتمديد عقود اللاعبين، حيث نجح ميلان في تمديد عقد مانيان، بينما ضمن برشلونة استمرار لوبيز ويامال وكوبارسي، وتعاقد مع جواو كانسيلو بالإعارة.

لم يكن نشاط أندية برشلونة الإسباني، ويوفنتوس وميلان الإيطاليين، في الميركاتو الشتوي مهماً، بما أن كل فريق منهم لم يقم بصفقات تُذكر لدعم صفوفه باستثناء تحرك محدود، لا يعكس أهداف كل فريق في بقية المباريات من الموسم الحالي، إذ تنتظرهم مباريات قوية وخاصة برشلونة ويوفنتوس، بما أن كل فريق منهما يخوض مسابقة أوروبية عكس نادي ميلان، الذي يركز فقط على منافسات الدوري الإيطالي، إذ يغيب في الموسم الحالي أوروبياً.

واختارت هذه الأندية، كسب صراع تمديد العقود والمحافظة على النجوم، ذلك أن استمرار بعض اللاعبين يعتبر مكسباً مهماً أمام الصعوبات المالية التي تواجه كل فريق منهم في السنوات الأخيرة إذ لم يعد من السهل عليهم ضمان خدمات لاعبين في مستوى عالٍ، وبالتالي كان التركيز على المحافظة على الرصيد البشري الحالي، خوفاً من تعقّد الوضع في الفترة المقبلة.

ونجح نادي يوفنتوس، في إقناع لاعبه التركي كنان يلديز، الذي يُعتبر حالياً النجم الأول لدى جماهير النادي، بتمديد العقد إلى حدود 2030، ما يضمن للنادي الاستفادة من خدماته، وفي الواقع فإن يوفنتوس كان في موقف قوة بما أن اللاعب كان مرتبطاً بعقد إلى نهاية عام 2029، ولكن اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه، وتزايد أهميته في الفريق، جعل إدارة "بيانكونيري" تخشى الدخول في صراع مع اللاعب، باعتبار أن الامتيازات المالية في عقده السابق، لا تعكس قيمته الحالية في الفريق ووزنه الكبير، ولهذا سارعت منذ فترة بفتح باب التفاوض معه من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن له عقداً أفضل مالياً، ويُجنب النادي مزايدات الفرق القوية، ولهذا فقد كان إعلان تمديد عقده رسالة قوية من إدارة النادي إلى جماهيرها تؤكد قدرة النادي مالياً على الإبقاء على الأسماء المؤثرة.

وأكد الرئيس التنفيذي الفرنسي لنادي يوفنتوس، داميان كومولي، في مؤتمر صحافي: "كينان نجم، ولكنه أيضاً قائد وبطل يعرف كيف يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار. إنه شاب نشأ على قيم راسخة، تماماً كقيم عائلة يوفنتوس. نريد إعادة يوفنتوس إلى النجاح الذي يستحقه وبناء يوفنتوس المستقبل. يُعد تمديد عقد كينان خطوة مهمة على هذا الطريق، لكنها لن تكون الخطوة الوحيدة".

وأشاد، مدرب يوفنتوس لوتشيانو سباليتي، بصفات يلدز خلال المؤتمر الصحافي نفسه، قائلاً: "يعرف يلدز كيف يتعامل مع الآخرين ويفهم من حوله. إنه يعرف كيف يتألق في مثل هذه البيئة، رغم صغر سنه. كينان يعرف كيف يتأقلم ويكسب التقدير. هذه صفات أساسية". ولم يكن الفريق الإيطالي نشيطاً في الميركاتو الشتوي، فقد فشل في التعاقد مع مهاجم جديد رغم المفاوضات المكثفة مع العديد من الأسماء، واكتفى بعملية تبادل مع نادي بولونيا.

وسارع نادي ميلان بفتح المفاوضات مع حارسه مايك مانيان، منذ بداية الموسم، وذلك بعد أن أظهر قائده الجديد أهميته في الفريق، ولكن المفاوضات شهدت تعثراً كبيراً، ولكن في النهاية حصل الفريق على غايته، بعد أن أوشك على خسارة الحارس، بما أنه سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، وفي النهاية وافق الحارس الفرنسي على الاستمرار مع "الروسونيري" إلى نهاية موسم 2029ـ2030.

ويُمكن تمديد العقد موسماً إضافياً، ويُعتبر تحصين حارس منتخب فرنسا، إنجازاً مهماً لإدارة الفريق الإيطالي، التي أمنت استمرار واحد من أفضل الحراس، ذلك أن أرقام مانيان تجعله مؤثراً بشكل كبير في نجاحات النادي الذي يقدم موسماً ناجحاً وينافس إنتر ميلان على التتويج. ولتحقيق ذلك فإن ميلان احتاج إلى القيام بتضحيات مالية، بما أن الإشكال كان بشأن طلبات الخارج الفرنسي الذي أراد الحصول على عقد بامتيازات تعادل ما يحصل عليه النجم البرتغالي رافال لياو.

وقال النادي الإيطالي، في بيان، عن تمديد عقد الحارس الفرنسي: "بعد انضمامه إلى ميلان صيف 2021، سرعان ما رسّخ مايك مكانته ليكون إحدى ركائز الفريق، متميزاً بقيادته وموثوقيته. وقد مكّنه تطوره المستمر، من أن يصبح قائداً للفريق وشخصية محورية فيه، فضلاً عن كونه لاعباً أساسياً في المنتخب الفرنسي. تعكس هذه النجاحات مسيرة شخصية بناها على مرّ الزمن بفضل تفانيه وشعوره بالمسؤولية وارتباطه الوثيق بألوان ميلان.

وعلى الصعيد الفردي، نال لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022. ويعمل ميلان ومايك ماينان الآن على تعزيز علاقتهما، بهدف مشترك هو مواصلة كتابة فصول جديدة في تاريخ النادي معاً". وضمّ ميلان في الميركاتو الشتوي، المهاجم الألماني، نيكلاس فولكروغ، معاراً من ويستهام الإنكليزي، وقد تعاقد مع عناصر شابة لدعم الفريق الثاني أساساً.

أما نادي برشلونة الإسباني، فإن تحركه في الميركاتو الشتوي، اقتصر على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، قادماً من الهلال السعودي معاراً، في الأثناء، فإن أهم تحرّك قام به هو تأمين استمرار لاعب الوسط فيرمين لوبيز، الذي سيواصل التجربة مع الفريق مواسم إضافية، حيث أعلن النادي الكتالوني منذ أيام أن لوبيز سيواصل التجربة مع النادي إلى عام 2031، تزامناً مع تألقه حيث أصبح لاعباً أساسياً في الفريق، ويقدم الإضافة. وقد اختار برشلونة هذا الموسم التركيز على تمديد العقود بما أنه أمن استمرار اللاعب يامين يامال وكذلك باو كوبارسي، وبالتالي ضمن بقاء أهم العناصر في صفوفه ما يساعده على التألق في الموسم المقبل.