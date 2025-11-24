- فضيحة رياضية في الكونغو: أثارت شراكات رعاية حكومية مع أندية برشلونة وميلان وموناكو غضباً واسعاً، حيث تُتهم السلطات بتفضيل العلاقات الرياضية على الأولويات الإنسانية وسط مجاعة تهدد ملايين المواطنين. - انتقادات سياسية وقضائية: يقود النائب أوليفييه كاميتاتو حملة ضد العقود، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ الأسر الجائعة، بينما رفع مواطنان دعوى قضائية ضد عقد موناكو. - تبريرات حكومية ومخاوف مستقبلية: تدافع الحكومة عن الشراكات كاستثمار في صورة البلاد وكرة القدم الوطنية، لكن التبريرات لا تقنع المنتقدين، وقد تشهد القضية تطورات جديدة.

دخلت أندية برشلونة وميلان وموناكو في قلب فضيحة بالكونغو، بعد الكشف عن تفاصيل استثمار حكومي ضخم وسط مجاعة يعيشها ملايين المواطنين. ويثير هذا الملف السياسي الرياضي موجة غضب واسعة داخلياً، مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات بوضع صورة البلاد وعلاقاتها الرياضية فوق أولوياتها الإنسانية.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأحد، أن انقلاب الرأي العام في الكونغو الديمقراطية فتح الباب لأسئلة محرجة، بعدما عقدت الحكومة شراكات رعاية مع ثلاثة أندية أوروبية كبرى، هي برشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، وموناكو الفرنسي، مقابل مبالغ مالية ضخمة. ويجني برشلونة تحديداً 44 مليون يورو على مدى أربع سنوات، في خطوة تبرّرها الحكومة بضرورة الترويج لاسم البلاد عالمياً.

ويشنّ معارضون سياسيون هجوماً عنيفاً ضد هذه العقود، إذ يقود النائب أوليفييه كاميتاتو حملة انتقادات لاذعة، بحجة أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ ملايين الأسر التي تعاني من الجوع، ويؤكد أن نحو 28 مليون مواطن يعيشون تحت تهديد المجاعة، بينما يعاني أكثر من خمسة ملايين طفل من سوء التغذية، وقال: "إن هذه الشراكات هي قرار فاضح يثبت غياب الإحساس بمعاناة الشعوب". وأثار هذا الاستثمار الرياضي أسئلة موجعة داخل الشارع الكونغولي، خصوصاً أن الأندية المستفيدة تعد من الأغنى في العالم، وقادرة على تمويل أنشطتها من دون أموال دولة تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ويستهجن مواطنون فكرة توجيه أموال عامة لدعم كرة أوروبية، بدلاً من دعم المستشفيات والمدارس والبنى التحتية.

ويواصل الملف اتخاذ مسار قضائي أيضاً، بعدما قرّر مواطنان كونغوليان يعيشان في فرنسا رفع دعوى ضد عقد الشراكة مع نادي موناكو، مطالبين بتجميده أو مراجعته قانونياً. وتنتظر الأوساط ما ستؤول إليه التحقيقات، وسط غموض يحيط بتفاصيل البنود المالية والإعلامية. ودافع مسؤولون حكوميون عن القرار بوصفه استثماراً في صورة البلاد ومستقبل كرة القدم الوطنية، وأشاروا إلى أن هذه الشراكات تمنح اللاعبين الكونغوليين فرصة الظهور، وتعزز السياحة الرياضية. لكن هذه التبريرات لا تقنع منتقدين يرون أن هذه الخطوة لا تطعم الجائعين. وقد تشهد هذه القضية تطورات جديدة في المرحلة المقبلة، بينما يراقب محامو الأندية الوضع عن كثب، بما أن تدخلهم قد يصبح ضرورياً في حال إلغاء الكونغو العقد من طرف واحد، ومِن ثمّ سيحاول كل فريق ضمان حقوقه المادية المتفق عليها سابقاً.