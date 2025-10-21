- المواجهة بين برشلونة وفياريال في ميامي تثير خلافاً بين الاتحاد الإسباني وكونكاكاف حول تعيين الحكام، حيث يصر الاتحاد الإسباني على حكام من الليغا، بينما يطالب كونكاكاف بحكام من منطقته وفق لوائح فيفا. - الاتحاد الإسباني يستند إلى سابقة السوبر الإسباني في السعودية، حيث أدار المباريات حكام إسبان، ويؤكد على أهمية الحفاظ على معايير التحكيم المعروفة في الليغا لضمان نزاهة المباراة. - ريال مدريد يعارض إقامة المباراة في ميامي، ويتخذ خطوات احتجاجية، بما في ذلك التواصل مع كونكاكاف والمجلس الأعلى للرياضة، مما يضيف عقبات جديدة أمام تنفيذ المباراة.

أشعلت المواجهة المنتظرة بين فريقي برشلونة وفياريال ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليغا، والمقررة في ميامي الأميركية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول القادم، خلافاً محتدماً بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، وتشهد المباراة حالة من الغموض، إذ تتركز أبرز نقاط النزاع حول من سيعيّن حكم اللقاء، وهي مهمة تقع على عاتق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي من المتوقع أن يصدر قريباً قراراً حاسماً لحسم هذا الخلاف المثير.

وكشف موقع إذاعة كادينا سير الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإسباني أرسل رده على خطاب كونكاكاف، الذي طالب فيه الأخير بمجموعة من التوضيحات للموافقة على إقامة المباراة في ميامي، وأبرز نقاط الخلاف كانت اختيار الحكم، إذ أكّد الاتحاد الإسباني أن حكام لقاء فياريال وبرشلونة يجب أن يكونوا من منافسة الليغا، وهو موقف لا يتفق معه كونكاكاف، وأوضح الاتحاد أن سبب هذا القرار يعود إلى خبرة الحكام الإسبان في تقنية الفيديو والتدريب المتخصص الذي تلقوه خلال مسيرتهم.

وأضاف المصدر أن كونكاكاف يصر على أن يكون الحكام من قارة أميركا الشمالية والوسطى، وفق لوائح "فيفا"، وعلى الرغم من بساطة القضية ظاهرياً، إلا أن اختيار الحكام يعتبر محورياً لإقامة المباراة، وإذا تم قبول إقامتها في ميامي، فإن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي هو من سيعين طاقم التحكيم، مؤكداً حقه في أن يكون من منطقته بدلاً من إرسال حكم من الدوري الإسباني، لضمان الالتزام بالمعايير الرسمية لإدارة اللقاء.

وفي المقابل، تتمسك اللجنة الفنية للحكام بسابقة السوبر الإسباني، الذي أُقيم لعدة نسخ في السعودية، حيث أدار المباريات دائماً حكام الدوري الإسباني دون الاستعانة بحكام محليين، ويرغب الاتحاد الإسباني في أن يكون الوضع نفسه في مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي، مع الحفاظ على معايير التحكيم المعروفة في الليغا، والتي تضمن سير اللقاءات بنزاهة ومهنية، وتجنب أي تأثير محتمل على سير المنافسة بسبب تغييرات في الطاقم التحكيمي.

وتتزايد ردود الفعل على الإعلان الرسمي عن إقامة أول مباراة للدوري الإسباني في ميامي، ويواجه رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، وخطة التوسع التي يقودها، عقبة كبيرة تمثلت في موقف ريال مدريد، الذي بدأ بالفعل اتخاذ خطوات جديدة ضمن خطته الاحتجاجية لمحاولة إلغاء نقل المواجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بينما ينتظر موقف المجلس الأعلى للرياضة بشأن القرار.

ويسعى ريال مدريد للحصول على حل يحقق مطالبه، ومع ضيق الوقت تَواصلَ النادي مباشرة مع كونكاكاف بطلب رسمي يمنع إقامة المباراة على أراضيه، كما أرسل الفريق الأبيض رسالة ثانية إلى المجلس الأعلى للرياضة لتقرر الحكومة موقفها الرسمي، وتشكل هذه الخطوة عقبة جديدة لمباراة استغرق التحضير لها سنوات طويلة لإنجاز جميع الإجراءات البيروقراطية اللازمة، وبالتحديد منذ عام 2018.