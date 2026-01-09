- دخل نادي برشلونة عصر "الكلين شيت" بفضل الحارس خوان غارسيا، محققًا خمس مباريات بشباك نظيفة لأول مرة منذ أشهر، مما ساهم في تحقيق تسع انتصارات متتالية في جميع المسابقات. - تحسن الأداء الدفاعي لبرشلونة بعد انتقادات بداية الموسم، حيث أصبح الفريق أكثر قوة في الملعب، مما يعزز فرصه في المنافسة على الألقاب، خاصة دوري أبطال أوروبا. - "الكلين شيت" يعكس الأداء الدفاعي القوي، حيث لم يستقبل الفريق أي أهداف، مما يعزز فرص الفوز في المباريات الكبيرة.

دخل نادي برشلونة الإسباني عصر "الكلين شيت" مع الحارس خوان غارسيا لأول مرة منذ مدة طويلة، وهو النجاح الفني الذي جعل النادي الكتالوني يظهر بصورة أقوى ويُحقق انتصارات متتالية في جميع المسابقات المحلية (الدوري والكأس والسوبر) والقارية (دوري أبطال أوروبا).

واكتسح نادي برشلونة منافسه أتلتيك بلباو في الدور نصف النهائي لبطولة السوبر الإسباني، يوم الأربعاء، بالفوز بخماسية نظيفة (سُجل منها أربعة أهداف في الشوط الأول)، ليصل النادي الكتالوني إلى خمس مباريات بشباك نظيفة لأول مرة منذ أشهر، وهذه المرة بقيادة الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا الذي كان أحد الأسباب الرئيسية بسبب تصدياته المُميزة وإنقاذه فريقه، والمحافظة على الشباك في أهم المباريات، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق برشلونة تسع انتصارات متتالية في جميع المسابقات أيضاً.

وتعرض فريق المدرب هانسي فليك لانتقادات كبيرة في بداية الموسم الكروي 2025-2026، بسبب تلقي الكثير من الأهداف وارتكاب الكثير من الأخطاء الدفاعية والهفوات من اللاعبين، بعيداً عن النتائج التي تحققت، ما جعل بعض وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية والعالمية تشكك بقدرة النادي الكتالوني على الذهاب بعيداً في المنافسة وخصوصاً في دوري أبطال أوروبا.

ولكن مع تحسن برشلونة دفاعياً ومحافظته على نظافة الشباك في خمس مباريات متتالية في جميع المسابقات، فإن النادي الكتالوني دخل عصر "الكلين شيت" الذي يجعله أكثر قوة في الملعب، وأقرب لتحقيق الفوز في كل مباراة، خصوصاً أن هجومه بات قوياً جداً ويُمكنه تسجيل الأهداف في كل مباراة، وعليه، فإن تحسن الدفاع والحفاظ على نظافة الشباك، وتحديداً في المباريات الكبيرة، ربما سيُقرب النادي الكتالوني من الألقاب أكثر، خصوصاً لقب دوري الأبطال.

و"الكلين شيت" هو مصطلح رياضي خاص في عالم كرة القدم، ويعني أن حارس المرمى لم يستقبل أي هدف في مباراة، ويُعرف أيضاً بـ"الشباك النظيفة" أو "الحفاظ على نظافة الشباك"، وهو دليل على الأداء الدفاعي القوي للفريق، ويعبر عن عدم تسجيل الخصم أي هدف أو نقطة في مرمى الفريق.