برشلونة وضم كانسيلو: المطالب المالية تعقد المهمة

- مستقبل جواو كانسيلو مع برشلونة غير واضح بعد انتهاء إعارته، حيث يواجه النادي قرارًا بشأن شراء عقده أو تجديد الإعارة، وسط تحديات مالية كبيرة. - برشلونة يرغب في الاحتفاظ بكانسيلو، لكن المطالب المالية تعقد الأمور، خاصة مع بقاء عام واحد في عقده مع الهلال، الذي دفع 25 مليون يورو للحصول عليه. - يسعى برشلونة لتفاوض كانسيلو على إنهاء عقده مع الهلال ليصبح متاحًا بالمجان، مما يوفر تكاليف الانتقال، رغم أن ذلك يعني خسارة جزء من راتبه المرتفع.

يبقى مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو (31 عاماً)، غير واضح بعد انتهاء فترة إعارته الحالية مع برشلونة. وبات النادي الكتالوني الآن، الذي ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لتعزيز خط الدفاع إثر إصابة أندرياس كريستنسن، أمام قرار مهم بشأن بقائه، سواء عبر شراء عقده أو تجديد إعارته لمدة عام إضافي.

وبحسب تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية، يوم الأحد، فإن إدارة برشلونة أبدت رغبتها في الاحتفاظ باللاعب، وهو ما يعرفه كانسيلو جيداً، لكنه يدرك صعوبة الأمر، بسبب المطالب المالية. ويبقى للاعب عام واحد فقط في عقده مع الهلال، ما يجعل تمديد الإعارة مستحيلاً ما لم يتم تجديد عقده مع النادي السعودي، وهو أمر غير مطروح حالياً. وإذا قرر البرسا شراء العقد، فسيصطدم بالأمور المالية، إذ دفع الهلال 25 مليون يورو في 2024 للحصول على اللاعب من مانشستر سيتي الإنكليزي، وبحلول الصيف المقبل، ستكون هناك قيمة متبقية في العقد تبلغ نحو ثمانية ملايين يورو، وهو الحد الأدنى الذي سيطلبه النادي السعودي مقابل بيعه.

من جهته، يسعى برشلونة لتنفيذ خطة، تتمثل في أن يتفاوض كانسيلو على إنهاء عقده مع الهلال ليصبح متاحاً بالمجان، ما يوفر على النادي الكتالوني دفع قيمة انتقاله، لكن هذا يعني خسارة اللاعب جزءاً كبيراً من راتبه المرتفع، والذي كان قد تم تخفيضه بمقدار الثلث عند انضمامه إلى برشلونة. وعلى الصعيد الفني، يُعد كانسيلو خياراً مميزاً، حيث يمكنه اللعب في كلا الجانبين، ويتميز بأسلوب هجومي يتناسب مع فلسفة برشلونة، الأمر الذي دفع المدرب هانسي فليك لمحاولة الاحتفاظ باللاعب في نهاية فترة إعارته.