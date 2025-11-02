برشلونة وصفقة هاري كين الكبيرة.. بند جزائي في المتناول؟

- نادي برشلونة يسعى بجدية للتعاقد مع المهاجم الإنكليزي هاري كين، الذي يُبهر الجميع بأدائه التهديفي مع بايرن ميونخ، حيث سجل 22 هدفاً في 15 مباراة خلال موسم 2025-2026. - هاري كين لا يمانع الانتقال إلى برشلونة، خاصة أن قيمة البند الجزائي في عقده مع بايرن ميونخ تبلغ 65 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة دفعه في ظل تحسن وضعه الاقتصادي. - صفقة كين تُعتبر حيوية لبرشلونة، خاصة مع اقتراب نهاية مسيرة روبرت ليفاندوفسكي مع النادي وتراجع مستواه الفني.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل جديدة تخصُ اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم الإنكليزي الهداف، هاري كين (32 سنة)، الذي يُقدم مستوى تهديفياً مُبهراً مع فريقه بايرن ميونخ الألماني منذ بداية موسم 2025-2026، وذلك بغية التعاقد معه في ميركاتو صيف 2025.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية، الأحد، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعى بجدية لمحاولة التعاقد مع المهاجم الإنكليزي هاري كين، الذي يُعد من أفضل الهدافين حالياً في موسم 2025-2026، إذ سجل مع بايرن ميونخ الألماني في جميع المسابقات المحلية والأوروبية 22 هدفاً في 15 مباراة حتى الآن، وهو حالياً من أبرز المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هاري كين لا يرفض فكرة الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الجاري، ولا مانع لدى إدارة النادي الكتالوني في التعاقد معه، خصوصاً أن قيمة البند الجزائي في عقده مع النادي البافاري لا تتجاوز الـ65 مليون يورو، وهي قيمة مالية يقدر برشلونة على دفعها في ميركاتو صيف 2026، خصوصاً في ظل التحسن التدريجي والتصاعدي لوضعه الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الأزمة.

وتُعد صفقة هاري كين من أقوى الصفقات التي من الممكن أن ينجح برشلونة في إنهائها، خصوصاً وأن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي (37 سنة)، يعيش أيامه الأخيرة مع النادي الكتالوني، ومن المتوقع وفقاً لصحيفة سبورت أن يُغادر في نهاية الموسم الحالي، وبشكل خاص مع انخفاض مستواه الفني وتراجع أرقامه التهديفية وتفاقم الإصابات التي أثرت على مستواه الفني والبدني.