برشلونة وصفقة الموسم في الميركاتو... الهدية الأكبر لفليك

- يسعى نادي برشلونة بقوة لتعزيز تشكيلته في الميركاتو الصيفي، مع التركيز على التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، لتعزيز قدرته الهجومية وحسم الفرص الخطيرة. - جوليان ألفاريز يعتبر أولوية بفضل أرقامه المميزة، حيث سجل 19 هدفاً وصنع 9 أهداف في 47 مباراة، لكن عقده مع أتلتيكو يمتد حتى 2030، مما يجعل الصفقة معقدة. - برشلونة يدرس خيارات بديلة مثل فيكتور أوسيمين ودوسان فلاهوفيتش، لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي المتوقع، وتقديم دعم قوي للمدرب هانسي فليك.

يسعى نادي برشلونة الإسباني للدخول بقوة في ميركاتو الصيف من أجل تدعيم تشكيلة المدرب الألماني، هانسي فليك، بعناصر قوية قادرة على منح الفريق قوة على أرض الملعب من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يعتبر التعاقد مع مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، أولوية قصوى في ميركاتو الصيف، لأن هذه الصفقة القوية ستساعد النادي الكتالوني على تسجيل أهداف أكثر وحسم الفرص الخطيرة التي يصنعها أمام المرمى، وهي نقطة الضعف التي يعاني منها الفريق هذا الموسم بشكل واضح.

وأمسى جوليان ألفاريز أولوية كبيرة لنادي برشلونة بفضل أرقامه المميزة التي حققها مع أتلتيكو مدريد في هذا الموسم، إذ خاض 47 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية وسجل 19 هدفاً وصنع تسعة أهداف، منذ وصوله إلى النادي المدريدي في عام 2024، وهو يملك عقداً مع نادي الروخيبلانكوس حتى 30 يونيو/حزيران عام 2030 (وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص).

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإنّ نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرض رسمي لمنافسه نادي أتلتيكو مدريد بقيمة 100 مليون يورو، ولكن ليس من المؤكد إذا كان الأتلتي سيوافق على بيع نجمه بهذا السعر، أو حتى التخلي عنه بسهولة بسبب ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2030، وعليه ستعتمد إدارة النادي الكتالوني على رأي ألفاريز في النهاية بأن يطلب الانتقال إلى برشلونة في الصيف.

وفي وقت وضع نادي برشلونة خيارات أخرى في حال فشلت صفقة ألفاريز، مثل التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، أو الصربي دوسان فلاهوفيتش، وحتى النرويجي ألكسندر سورلوث، إلا أن إدارة النادي الإسباني والرئيس خوان لابورتا يسعيان لمنح المدرب الألماني هانسي فليك هدية كبيرة في الميركاتو من أجل تقوية خط هجومه، خصوصاً في ظل مغادرة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم بنسبة كبيرة، وحاجة النادي الكتالوني لمهاجم رأس حربة هداف من الصف الأول.