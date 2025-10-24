برشلونة وريال مدريد يرحبان بوجوه جديدة في امتحان الكلاسيكو الأول

- تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمتابعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يسعى المدرب تشابي ألونسو لتحقيق فوزه الأول كمدرب لريال مدريد بعد خسارته 15 مرة كلاعب أمام برشلونة. - يشهد الكلاسيكو ظهور لاعبين جدد في ريال مدريد مثل دين هويسن وترنت ألكسندر أرنولد، الذين يسعون لترك بصمتهم في أول كلاسيكو لهم والمساهمة في تحقيق الفوز. - يشارك ماركوس راشفورد لأول مرة مع برشلونة في الكلاسيكو، ويطمح روني بردغجي لإثبات موهبته رغم قلة مشاركاته مع الفريق الكتالوني.

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، وبشكل خاص في إسبانيا، نحو العاصمة مدريد، يوم الأحد المقبل، إذ يستعد ملعب سانتياغو برنابيو لاحتضان معركة الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وستشهد القمة الكروية ظهور مجموعة من الوجوه الجديدة، التي تخوض التجربة للمرة الأولى، في اختبار حقيقي لرغبتها في كتابة أسمائها بأحرف لامعة في سجلات المواجهة التاريخية، وخطف الأضواء في أمسية لا تقبل سوى الأبطال.

ويحمل هذا الكلاسيكو نكهة خاصة للمدرب الإسباني، تشابي ألونسو (43 عاماً)، الذي يخوض أول اختبار له على رأس العارضة الفنية للفريق الملكي، في مواجهة تحمل رمزية كبيرة وتحدياً شخصياً، فقد واجه برشلونة 30 مرة لاعباً مع الفرق، التي لعب لها، بما فيها ريال مدريد وريال سوسيداد في الليغا، وليفربول الإنكليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وتجرع خلالها مرارة الخسارة في 15 مناسبة.

ولذلك تمثّل هذه الموقعة بالنسبة لألونسو أكثر من مجرد مباراة في جدول الدوري، بل فرصة للثأر الكروي واستعادة الهيبة. ومع احتدام سباق الصدارة والفارق الضئيل البالغ نقطتين فقط، يجد المدرب الشاب نفسه أمام مهمة صعبة لقيادة "الميرينغي" نحو فوز يعزز الفارق ويعيد التوازن، بعد رباعية الخسائر أمام الغريم الكتالوني، الموسم الماضي.

وفي المقابل، تمثّل المواجهة فرصة لعدد من لاعبي ريال مدريد لاستطلاع أجواء الكلاسيكو للمرة الأولى، وعلى رأسهم المدافع الإسباني الواعد، دين هويسن، القادم من بورنموث الإنكليزي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، والذي تعافى حديثاً من إصابة عضلية في باطن القدم اليسرى أبعدته أسبوعين عن الملاعب، وعاد إلى التدريبات في الوقت المناسب، ليكون أحد المرشحين لخوض التجربة التاريخية الأولى بقميص "الملكي".

كما يترقب الظهير الأيمن الإنكليزي، ترنت ألكسندر أرنولد، مشاركته الأولى في الكلاسيكو، بعد انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول، فاللاعب البالغ من العمر 26 عاماً يدرك تماماً أهمية مواجهة برشلونة، بعدما كان أحد أبطال "الريمونتادا" الشهيرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، حين فاز فريقه السابق على "البلاوغرانا" برباعية نظيفة، ويأمل هذه المرة في كتابة فصل جديد بقميص "الميرينغي".

وسيكون الظهير الأيسر، الإسباني ألفارو كاريراس، القادم من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي، أمام فرصة لتدوين اسمه في سجلات الكلاسيكو بعدما نال ثقة ألونسو منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي، ليكون مرشحاً أساسياً لمراقبة موهبة الفريق الكتالوني الإسباني لامين يامال.

وينطبق الوضع ذاته على الجناح الأرجنتيني، فرانكو ماستانتونو، الذي وصل إلى قلعة سانتياغو بيرنابيو قادماً من فريق ريفر بليت، إذ يستعد لخوض الكلاسيكو الأول في مسيرته، آملاً في ترك بصمته الأولى على أحد أكبر المسارح الكروية في العالم.

وأما في الجهة المقابلة، فيدخل النجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، أجواء الكلاسيكو للمرة الأولى بقميص برشلونة، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة، وقد تأقلم سريعاً مع منظومة المدرب الألماني، هانسي فليك، ويسعى لإثبات نفسه أمام جماهير برنابيو، مع الإشارة إلى أن راشفورد يملك ذكرى سابقة أمام ريال مدريد في السوبر الأوروبي عام 2017، حين خسر مع "الشياطين الحمر" آنذاك بنتيجة (1-2).

ويأمل الجناح السويدي من أصل سوري روني بردغجي (19 سنة)، في خطف الأنظار خلال أول كلاسيكو له أيضاً، بعد انتقاله إلى برشلونة قادماً من كوبنهاغن الدنماركي الصيف الماضي، ورغم أنه لم يضمن بعد مكاناً أساسياً في تشكيلة فليك، بدأت موهبته تلفت الأنظار تدريجياً، إذ شارك في ست مباريات حتى الآن ضمن بطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا بمجموع 179 دقيقة فقط، ما يجعل الكلاسيكو محطة مثالية لإعلان نفسه أمام العالم في حال حظي بفرصة المشاركة.