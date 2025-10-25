برشلونة وريال مدريد في تحدّي العقل والأرقام بين ألونسو وفليك

سيكون كلاسيكو الأسبوع العاشر، من الدوري الإسباني، الذي يُقام يوم الأحد، أول مواجهة بين مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو (43 عاماً)، ومدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك (60 عاماً) في إسبانيا، في موعد تترقبه الجماهير بشغفٍ كبير باعتبار رمزية المواجهة وقيمتها في تاريخ كلّ فريق، وهي المباراة التي تستقطب اهتماماً عالمياً كبيراً. وبطبيعة الحال سيحاول اللاعبون تنفيذ خطة كلّ مدرب بحذافيرها، ما يعني أن التنافس التكتيكي لن يكون مباشراً بما أن مدرب النادي الكتالوني معاقب، بعد طرده في الأسبوع الماضي، لكن فكر وعقل كلّ منهما سيكون حاضراً بقوة، حينما انقاد كلّ مدرب منهما إلى خسارة وحيدة في الدوري هذا الموسم، ولهذا فإنّه سيحاول الإفلات من الهزيمة الثانية.

ويسعى ألونسو إلى كسر نحس المباريات القوية أمام أندية الصف الأول، بما أن المدرب الجديد للنادي الملكي، خسر في مناسبة أولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي بنتيجة (4ـ0)، ثم سقط ثانية في الدوري المحلي أمام أتلتيكو مدريد (5ـ2)، وبالتالي خسر ألونسو أهم مواجهتين في تجربته الجديدة، بعدما أضاع مع الفريق فرصة حصد لقب النسخة التاريخية من مونديال الأندية، وتلقى هزيمة أمام أتلتيكو، وهي مباراة ديربي مهمة لجماهير فريقه، بالتالي فإنّ خسارة لقاءٍ مهمٍ ثالثٍ سيكون له تأثير سلبي على الفريق، وبالتالي فإن مدرب باير ليفركوزن سابقاً، أمام تحدٍ مهمٍ ومثير.

في الجهة الأخرى، يملك فليك أرقاماً محفزة في مواجهة ريال مدريد، فحسب موقع ترانسفيرماركت فقد واجه النادي الملكي، وخلالها عزف لحن الانتصارات، إذ فاز في أربع مناسبات، ولهذا فسيدخل اللقاء المرتقب بثقة في قدرته على إدارة المواجهة جيّداً والوصول إلى برّ الأمان؛ لأن الفوز في ملعب سانتياغو بيرنابيو سيكون إنجازاً كبيراً، خاصة وأن مستوى فريقه شهد تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة والأداء لم يكن مقنعاً.