- يترقب عشاق كرة القدم الكلاسيكو الأول هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يحمل اللقاء رقم 258 في تاريخ الصراع بين العملاقين، مع فوز ريال مدريد بـ106 لقاءات مقابل 104 انتصارات لبرشلونة. - كشف تقرير لموقع ترانسفيرماركت عن التشكيلة الأغلى عبر التاريخ بين لاعبي الفريقين، حيث بلغت القيمة الإجمالية 1.48 مليار يورو، مع نجوم مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وليونيل ميسي. - رغم الأسماء اللامعة، غاب كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأغلى، حيث لم تتجاوز قيمته السوقية 120 مليون يورو، مما يعكس تضخم الأسعار وارتفاع القيم السوقية للجيل الجديد من النجوم.

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، الكلاسيكو الأول هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، في مواجهة مبكرة قد تلعب دوراً مهماً من الناحية النفسية، في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.

ويحمل اللقاء رقم 258 في تاريخ الصراع بين العملاقين، بعدما فاز ريال مدريد بـ 106 لقاءات، مقابل 104 انتصارات لبرشلونة، في واحدة من أعرق المواجهات بتاريخ كرة القدم الأوروبية. ورغم أهمية المباراة داخل الميدان، تتيح فرصة لإعادة تسليط الضوء على ما يعتبره كثيرون، أكبر كلاسيكو وأشهرهِ في العالم، ليس فقط من حيث المنافسة التاريخية، بل بفضل الكم الهائل من النجوم، الذين صنعوا مجده على مدار قرن من الزمن.

وكشف تقرير لموقع ترانسفيرماركت، عن التشكيلة الأغلى عبر التاريخ التي جمعت بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة، وفقاً لأعلى قيمة سوقية وصل إليها كلّ نجم، في أثناء تمثيله لأحد الناديين، حيث بلغ إجمالي القيمة 1.48 مليار يورو، ما يعكس ضخامة الأسماء التي مرّت على الفريقين. في الخط الأمامي، يتقدّم الفرنسي كيليان مبابي (قيمة 180 مليون يورو عند انتقاله إلى مدريد)، وإلى جانبه البرازيلي فينيسيوس جونيور (200 مليون يورو عام 2024)، والشاب لامين يامال (200 مليون يورو حالياً).

وفي مركز صناعة اللعب، يحضر الأسطورة ليونيل ميسي، بقيمة بلغت 180 مليون يورو في ذروة عطائه عام 2018. وضم وسط الميدان، نجم ريال مدريد، جود بيلنغهام (180 مليون يورو)، إلى جانب الإسباني بيدري من برشلونة (140 مليون يورو). أما في خط الدفاع، فحضر جوردي ألبا (70 مليون يورو في 2018) وترنت ألكسندر أرنولد المنضم حديثاً إلى الريال (75 مليون يورو)، إضافة إلى الثنائي رافاييل فاران (80 مليون يورو في 2018) وموهبة برشلونة، باو كوبارسي (80 مليون يورو)، وفي حراسة المرمى، جاء الألماني تير شتيغن، الذي بلغت قيمته 90 مليون يورو في 2019، بوصفه أحد أغلى الحراس في التاريخ.

غياب لافت لرونالدو عن تشكيلة الكلاسيكو

رغم أن القائمة تزخر بالأسماء اللامعة في تاريخ الكلاسيكو، لفت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظارَ، فرغم مكانته الأسطورية وأرقامه القياسية مع ريال مدريد، كانت أعلى قيمة سوقية وصل إليها اللاعب 120 مليون يورو بين عامي 2014 و2018، وهو ما جعله حينها في صدارة لاعبي العالم إلى جانب ميسي، لكن مع تضخم الأسعار وارتفاع القيم السوقية في السنوات الأخيرة، تراجع رقم رونالدو بالمقارنة بالجيل الجديد من النجوم، ليغيب عن التشكيلة الأغلى في تاريخ الكلاسيكو، رغم حضوره الطاغي في ذاكرة مواجهات الريال والبارسا.