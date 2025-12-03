برشلونة ودّع خيبة المباريات الكبرى فبقي كابوس الإصابات

نجح نادي برشلونة في تحقيق انتصار مُثير على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، بنتيجة (3ـ1)، في لقاء ضمن الأسبوع الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن كان نادي العاصمة متقدماً في النتيجة، ولكن إصرار الفريق الكتالوني مكّنه من العودة بقوة لحصد ثلاث نقاط دعّم بها مركزه في صدارة "الليغا" برصيد 37 نقطة، مُوقفاً انتصارات "الروخيبلانكوس" في المباريات الأخيرة بمختلف المسابقات، والذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وسارع أتلتيكو إلى هز شباك مُضيفه، بعد مجهود من الإسباني أليخاندرو بيينا، ولكن ردّ برشلونة كان سريعاً عبر البرازيلي رافينيا، قبل أن يُهدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لصالح البرسا، في نهاية الشوط الأول، ولكن في الفترة الثانية ظهر الإسباني داني أولمو ليُحرز هدف التقدم، ورغم تعدد الفرص من الفريقين فإن النتيجة ظلّت على حالها إلى حدود الوقت البديل، عندما ظهر الإسباني فيران توريس محرزاً الهدف الثالث، الذي أمّن فوز فريقه.

وبفضل هذا الانتصار، ودّع برشلونة خيبة المباريات القوية منذ بداية الموسم، إذ خسر المواجهات أمام أندية الصف الأول، مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشلسي، ولكنه نجح في إظهار قوة شخصيته أمام فريق قوي بحجم أتلتيكو مدريد، الذي كان يبدو متحفزاً لمواصلة الانتصارات ودعم فرصه في تصدر المشهد بـ "الليغا"، ولكن هجوم البرسا عوّض المشاكل الدفاعية التي يُعانيها الفريق.

وفي الأثناء، خسر النادي الكتالوني لاعبين مهمين بداعي الإصابة، فقد غادر داني ألمو الملعب، بسبب إصابة تعرّض في لقطة الهدف الحاسم، وبعدها طلب بيدري التعويض، إذ ظهر أنه يُعاني إصابة عضلية، وهذا الثنائي عاد مؤخراً لأجواء المباريات، ولكنهما تعرضا إلى نكسة جديدة، وعليه فإن المدرب هانسي فليك سيكون مطالباً بالبحث عن خيارات بديلة.