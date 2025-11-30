برشلونة وثورة في ميركاتو الصيف: نجوم في هذه المراكز

- ثورة تعاقدات برشلونة 2026: يخطط نادي برشلونة لإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026، بتوجيه من المدرب هانسي فليك، لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا لموسم 2026-2027، خاصة في خط الدفاع. - أهداف التعاقدات: يسعى النادي للتعاقد مع مدافعين مثل غونزالو إغناسيون ونيكو شلوتيربيك، ومهاجمين بارزين مثل جوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند، مع إمكانية ضم هاري كين. - خيارات الجناح الهجومي: تشمل الخيارات المطروحة ماركوس راشفورد ورافاييل لياو، لتعزيز خط الهجوم بصفقات استراتيجية.

يتحضر نادي برشلونة الإسباني للدخول بقوة في ميركاتو صيف عام 2026، وصناعة ثورة في التعاقدات مع نجوم وأسماء ثقيلة يحتاجها المدرب الألماني، هانسي فليك، من أجل تدعيم صفوف النادي الكتالوني قبل انطلاق موسم 2026-2027، في ظلّ الثغرات الكبيرة التي ظهرت هذا الموسم وخصوصاً في خط الدفاع.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس السبت، في تقرير خاص، عن تفكير إدارة نادي برشلونة في ثورة من الآن للدخول بقوة في ميركاتو صيف عام 2026، خصوصاً بعد أن طلب المدرب هانسي فليك التعاقد مع أسماء عدّة يريدها في تشكيلته، من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب الممكنة، إن كان محلياً في الدوري الإسباني وكأس الملك، أو أوروبياً في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى نادي برشلونة للتعاقد مع لاعبين في مراكز قلب دفاع ومهاجم رأس حربة ومهاجم جناح، ففي الدفاع تُطرح على الطاولة بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أسماء مثل غونزالو إغناسيون موريو، نيكو شلوتيربيك، لويز بينتيدي، ومارك غويهي.

وفي مركز الهجوم هناك الاسم الأبرز جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي يرغب بالانتقال إلى نادي برشلونة، لكن المفاوضات لن تكون سهلة أبداً، خصوصاً أن عقد اللاعب ينتهي في عام 2031 وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص، وهناك اسم إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي، ورغم صعوبة إتمام الصفقة بسبب سعر اللاعب وعقده الطويل مع سيتي، إلّا أن برشلونة لديه حظوظ في الصفقة أيضاً. وأخيراً هناك إمكانية كبيرة أن تكتمل صفقة المهاجم الإنكليزي، هاري كين، الذي من الممكن أن يُغادر بايرن ميونخ، والمُلفت أن قيمة البند الجزائي الذي يُمكن لبرشلونة دفعه هو 65 مليون يورو فقط.

ومن الخيارات المطروحة على طاولة النادي الكتالوني في مركز المهاجم الجناح، إمكانية شراء عقد المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، وقيمة الشراء تبلغ 30 مليون يورو فقط، كما أن اسم الجناح البرتغالي، رافاييل لياو، ما زال مطروحاً على الطاولة أيضاً، خصوصاً في حال قرّر مغادرة نادي ميلان الإيطالي في نهاية موسم 2025-2026.