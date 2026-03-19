برشلونة وبايرن ميونخ وأندية العالم تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر
اظهر الملخص
- الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك بايرن ميونخ وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، قدمت تهانيها للمسلمين بمناسبة عيد الفطر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن الأمل في عيد مليء بالعدالة والطمأنينة.
- في إنجلترا، قدمت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول تهانيها، حيث استخدم ليفربول عبارة "عساكم من العايدين والفايزين" لتهنئة المسلمين.
- أندية الكالتشيو الإيطالية مثل ميلان وروما وإنتر ميلان، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان في فرنسا، عبرت عن تمنياتها بعيد سعيد مليء بالفرح والمحبة.
نشرت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من مختلف الدوريات العالمية، مساء الخميس، رسائل تهنئة للمسلمين عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول عيد الفطر، كما نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التهئنة بالمناسبة.
وجاء في تهنئة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية أقرب إلى الفرح الذي يليق بها. عيدٌ نأمله مختلفاً… يحمل في طيّاته عدالةً تُنصف، وطمأنينةً تعم، ونهايةً لشيء من هذا التعب الذي طال". وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أول المهنئين على مستوى الأندية الكبيرة برسالة جاء فيها: "أهلاً بالعيد.. مرحباً بالعيد. الجميع في البايرن يهنئون الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، عساكم من عواده". وفي الليغا، كتب نادي ريال مدريد: "كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية"، أما غريمه برشلونة، فكتب عبر حسابه باللغة العربية على منصة إكس: "نادي برشلونة يهنئكم بحلول عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير". وحرص أتلتيكو مدريد على التهنئة برسالة مميزة، كتب فيها: "يا ليلة العيد آنستينا. الجميع في أتلتيكو مدريد يهنئونكم بحلول عيد الفطر المبارك ودامت دياركم بالأعياد عامرة".
كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية 🤲❤️ pic.twitter.com/aAWl2gJ7P5— ريال مدريد (@realmadridarab) March 19, 2026
أهلًا بالعيد.. مرحب بالعيد! 🙏🎈— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) March 19, 2026
الجميع في #البايرن يهنئون الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، عساكم من عواده ❤️🤍 pic.twitter.com/Zcm0F52fa7
🔵🔴 نادي #برشلونة يهنئكم بحلول #عيد_الفطر! كل عام وأنتم بخير! pic.twitter.com/ASnc3CJT7a— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 19, 2026
عيد فطر مبارك للجميع من مانشستر سيتي 🩵 pic.twitter.com/a7oKirQh8U— مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 19, 2026
وفي إنكلترا، كتب نادي مانشستر يونايتد: "خالص التهاني من مانشستر يونايتد إلى مشجعينا في العالم العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير". أما غريمه مانشستر سيتي فكتب: "عيد فطر مبارك للجميع من مانشستر سيتي". من جهته، هنأ نادي ليفربول المسلمين برسالة عبر إكس جاء فيها: "عساكم من العايدين والفايزين". أما على مستوى كبار الكالتشيو، فكان ميلان أول المهنئين برسالة على إكس جاء فيها: "أهلاً أهلاً يا عيد أهلاً. من عائلة ميلان إلى عائلاتكم، عيد فطر مبارك يا أحباب". وكتب نادي روما: "يا ليلة العيد آنستينا. من روما إلى الأمة العربية والإسلامية.. نتمنى لكم عيد فطر سعيد". من جهته، كتب إنتر ميلان في تهنئته: "من عائلة إنتر إلى الأمة الإسلامية حول العالم. نتمنى لكم عيد فطر سعيداً مليئاً بالفرح، السعادة واللحظات الجميلة، بصحبة العائلة، الأصدقاء وكل من تحبون". وفي فرنسا، هنأ باريس سان جيرمان المسلمين في كل مكان برسالة جاء فيها: "عيدكم سعيد من عائلة باريس سان جيرمان".
يا ليلة العيد آنستينا 🎈— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) March 19, 2026
من #روما إلى الأمة العربية والإسلامية.. نتمنى لكم عيد فطر سعيد 💛❤️ pic.twitter.com/5xBu29Liwo
من عائلة إنتر إلى الأمة الإسلامية حول العالم 🖤💙— إنتر ⭐️⭐️ (@Inter_ar) March 19, 2026
نتمنى لكم عيد فطر سعيدًا مليئًا بالفرح، السعادة واللحظات الجميلة، بصحبة العائلة، الأصدقاء وكل من تحبون 🙌 pic.twitter.com/C4ksMvlHbY
عيدكم سعيد من عائلة باريس سان جيرمان ❤️💙🎊— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 19, 2026
Happy Eid from the Paris Saint-Germain family ❤️💙 pic.twitter.com/7Z2GhVi9lA
