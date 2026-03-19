برشلونة وبايرن ميونخ وأندية العالم تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر

- الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك بايرن ميونخ وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، قدمت تهانيها للمسلمين بمناسبة عيد الفطر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن الأمل في عيد مليء بالعدالة والطمأنينة. - في إنجلترا، قدمت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول تهانيها، حيث استخدم ليفربول عبارة "عساكم من العايدين والفايزين" لتهنئة المسلمين. - أندية الكالتشيو الإيطالية مثل ميلان وروما وإنتر ميلان، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان في فرنسا، عبرت عن تمنياتها بعيد سعيد مليء بالفرح والمحبة.

نشرت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من مختلف الدوريات العالمية، مساء الخميس، رسائل تهنئة للمسلمين عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول عيد الفطر، كما نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم التهئنة بالمناسبة.

وجاء في تهنئة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: "كل عام وشعبنا الفلسطيني بخير، وكل عام والأمة العربية والإسلامية أقرب إلى الفرح الذي يليق بها. عيدٌ نأمله مختلفاً… يحمل في طيّاته عدالةً تُنصف، وطمأنينةً تعم، ونهايةً لشيء من هذا التعب الذي طال". وكان نادي بايرن ميونخ الألماني أول المهنئين على مستوى الأندية الكبيرة برسالة جاء فيها: "أهلاً بالعيد.. مرحباً بالعيد. الجميع في البايرن يهنئون الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، عساكم من عواده". وفي الليغا، كتب نادي ريال مدريد: "كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية"، أما غريمه برشلونة، فكتب عبر حسابه باللغة العربية على منصة إكس: "نادي برشلونة يهنئكم بحلول عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير". وحرص أتلتيكو مدريد على التهنئة برسالة مميزة، كتب فيها: "يا ليلة العيد آنستينا. الجميع في أتلتيكو مدريد يهنئونكم بحلول عيد الفطر المبارك ودامت دياركم بالأعياد عامرة".

وفي إنكلترا، كتب نادي مانشستر يونايتد: "خالص التهاني من مانشستر يونايتد إلى مشجعينا في العالم العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير". أما غريمه مانشستر سيتي فكتب: "عيد فطر مبارك للجميع من مانشستر سيتي". من جهته، هنأ نادي ليفربول المسلمين برسالة عبر إكس جاء فيها: "عساكم من العايدين والفايزين". أما على مستوى كبار الكالتشيو، فكان ميلان أول المهنئين برسالة على إكس جاء فيها: "أهلاً أهلاً يا عيد أهلاً. من عائلة ميلان إلى عائلاتكم، عيد فطر مبارك يا أحباب". وكتب نادي روما: "يا ليلة العيد آنستينا. من روما إلى الأمة العربية والإسلامية.. نتمنى لكم عيد فطر سعيد". من جهته، كتب إنتر ميلان في تهنئته: "من عائلة إنتر إلى الأمة الإسلامية حول العالم. نتمنى لكم عيد فطر سعيداً مليئاً بالفرح، السعادة واللحظات الجميلة، بصحبة العائلة، الأصدقاء وكل من تحبون". وفي فرنسا، هنأ باريس سان جيرمان المسلمين في كل مكان برسالة جاء فيها: "عيدكم سعيد من عائلة باريس سان جيرمان".

