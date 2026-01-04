- يسيطر برشلونة وباريس سان جيرمان على تشكيلة أغلى لاعبي العالم تحت 20 عاماً، حيث يتصدر لامين يامال من برشلونة بقيمة 200 مليون يورو، ويليه لينارت كارل من بايرن ميونخ بقيمة 60 مليون يورو، ويان ديوماندي من لايبزيغ بقيمة 45 مليون يورو. - في خط الوسط، يبرز وارن زائير إيمري من باريس سان جيرمان بقيمة 50 مليون يورو، بجانب زميله سيني مايولو بقيمة 40 مليون يورو، مما يعزز قوة الفريق الباريسي. - في الدفاع، يتصدر باو كوبارسي من برشلونة بقيمة 70 مليون يورو، يليه لوكا فوشكوفيتش من هامبورغ بقيمة 40 مليون يورو، بينما يُعد توماسو مارتينيلي من فيورنتينا أغلى حارس بقيمة مليوني يورو.

سيطر نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على تشكيلة أغلى لاعبي العالم تحت 20 عاماً، وفقاً لتقرير نشره موقع ترانسفير ماركت العالمي المختص. وتُعد هذه التشكيلة واجهة لدفعة من النجوم الشباب الذين بدأوا بالفعل في صنع الفارق مع أنديتهم ومنتخباتهم، إذ رسخ بعض الأسماء مكانتهم في أعلى المستويات، فيما يُنتظر من آخرين إثبات أن مستواهم العالي ليس وليد الصدفة، لتأكيد أنّهم جزءٌ من جيل المستقبل الذي سيهيمن على كرة القدم العالمية.

وفي هذا الإطار ألقت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس السبت، الضوء على تشكيلة أغلى لاعبي العالم تحت 20 عاماً، التي يتصدرها نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين يامال (18 عاماً)، بقيمة سوقية تصل إلى 200 مليون يورو، ويُعد خريج أكاديمية لاماسيا، نجم الفريق الكتالوني والمنتخب بلا منازع في الوقت الحالي، وقد حلّ ثانياً في جائزة الكرة الذهبية 2025، متفوقاً في هذه القائمة على أسماء مثل البرازيلي إستيفاو والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، بفضل موهبته ومراوغاته وقدرته التهديفية.

وإلى جانب يامال في الهجوم، يبرز نجم بايرن ميونخ الألماني، لينارت كارل (17 عاماً)، بقيمة سوقية 60 مليون يورو، الذي أصبح سلاحاً هجومياً مخيفاً ودخل تاريخ النادي البافاري بكونه أصغر هداف له في دوري أبطال أوروبا. ويلفت الأنظار أيضاً الجناح الأيسر الإيفواري يان ديوماندي، المحترف في صفوف لايبزيغ الألماني، بقيمة 45 مليون يورو، فيما يتصدر قائمة المهاجمين في مركز رأس الحربة، اليوناني خارالامبوس كوستولاس، الذي انتقل من أولمبياكوس إلى برايتون الإنكليزي في صيف 2025 بقيمة 25 مليون يورو.

وفي خط الوسط، يتصدّر القائمة نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، وارن زائير إيمري، بقيمة سوقية تقدر بـ50 مليون يورو. ففي سن 19 عاماً، رسّخ نفسه لاعباً من الطراز الأول، خصوصاً أنه خريج أكاديمية النادي الباريسي، وأقنع المدرب الإسباني لويس إنريكي بالاعتماد عليه بعد رحيل الإيطالي ماركو فيراتي. وإلى جانبه، يوجد زميله سيني مايولو، الذي يعتبر أحد أبرز رهانات الأكاديمية، ويضيف قيمة كبيرة إلى الفريق بقيمة 40 مليون يورو.

أما في محور الدفاع، فيبرز نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، باو كوبارسي، ثاني أغلى لاعب في الفئة بقيمة 70 مليون يورو، حيث تجاوز صاحب الـ18 عاماً فقط أكثر من 100 مباراة مع "البلاوغرانا"، وإلى جانبه المدافع الكرواتي لوكا فوشكوفيتش، الذي يلعب مع نادي هامبورغ الألماني على سبيل الإعارة قادماً من توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي، بقيمة 40 مليون يورو، فيما يتصدر الظهير الهولندي غيفايرو ريد مركزه بقيمة 25 مليون يورو بعد تألقه مع فينورد روتردام، بينما يُعد الظهير الأيسر لنادي أرسنال الإنكليزي مايلز لويس سكيلي، الأغلى في منصبه بقيمة 40 مليون يورو.

من جانبه، يعتبر حامي عرين فريق فيورنتينا الإيطالي، توماسو مارتينيلي، أغلى حارس تحت 20 عاماً، وأحد أكثر الحراس الواعدين في إيطاليا، بقيمة سوقية تصل إلى مليوني يورو. ورغم وجود الحارس الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا في الفريق، فإن خلافته مضمونة، خصوصاً أنه بدأ يظهر تدريجياً مع الفيولا في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.