برشلونة والهلال في سباق على ضم هاري كين.. ونجم بايرن يحسم موقفه

- نادي برشلونة والهلال السعودي قدما عروضًا لضم هاري كين من بايرن ميونخ، لكن اللاعب رفض المحادثات، حيث يسعى بايرن لتجديد عقده لما بعد 2027. - هاري كين، الذي انضم لبايرن في 2023 مقابل 100 مليون يورو، سجل 146 هدفًا وصنع 31 في 147 مباراة، ويؤكد الرئيس التنفيذي لبايرن على الرغبة المشتركة في استمراره. - كين يقضي إجازة بعد قيادة إنجلترا للمركز الثالث في كأس العالم، وسيعود للتحضير للموسم الجديد مع بايرن بعد جولتهم الآسيوية، حيث يواجهون دورتموند في كأس السوبر الألماني.

ذكر تقرير إعلامي، أمس الأربعاء، أن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، والهلال السعودي تقدما بعروض لضم هاري كين (33 عاماً)، من بايرن ميونخ. وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قائد المنتخب الإنكليزي رفض إجراء أي محادثات، وأشار إلى أن بايرن ميونخ مستعد لتجديد عقده لما بعد عام 2027.

يذكر أن برشلونة يدربه هانسي فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ. وانضم كين إلى صفوف بايرن في 2023 قادماً من توتنهام مقابل 100 ملين يورو (114 مليون دولار)، وسجل 146 هدفاً وصنع 31 في 147 مباراة مع بطل الدوري والكأس في ألمانيا. ويرغب بايرن في الإبقاء عليه لما بعد الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أعاد تأكيده يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشييتد برس هذا الأسبوع.

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وقال دريسين : "أعتقد أن هناك رغبة قوية من الطرفين. والآن علينا أن نضمن توافق هذه الرغبة المشتركة في النقاط التي تلتقي فيها مصالح الجانبين". ويقضي كين حالياً إجازة بعدما قاد المنتخب الإنكليزي لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم، وسينضم إلى فترة إعداد ما قبل الموسم لبايرن بعد انتهاء رحلة الفريق في آسيا التي تستمر لمدة أسبوع. ويبدأ بايرن الموسم الجديد بمباراة كأس السوبر الألماني يوم 22 أغسطس/آب أمام بوروسيا دورتموند. وسيخوض بايرن أول مباراة له في الدوري بعدها بستة أيام أمام شتوتغارت.