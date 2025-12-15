برشلونة والميركاتو: قائمة المرشحين تتقلص وديكو يحسم أول قراراته

- تراجع اهتمام برشلونة بالتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش بسبب راتبه المرتفع وأدائه غير المقنع، بالإضافة إلى إصابته الأخيرة التي قد تبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر، مما يعقد الأمور للنادي. - فيران توريس يظهر كخيار موثوق لتعزيز هجوم برشلونة، بينما تزايدت الشكوك حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع تراجع مستواه، مما يدفع النادي لدراسة السوق بحذر. - برشلونة يبحث عن بدائل تتناسب مع واقعه الاقتصادي والرياضي، مع التركيز على خيارات توازن بين الكلفة والمردود، في ظل اقتراب فلاهوفيتش من التعاقد مع ميلان.

كان المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش (25 عاماً)، من بين الأسماء التي وضعها نادي برشلونة الإسباني ضمن خطته الهجومية للموسم المقبل، إلا أن الاهتمام داخل أروقة النادي الكتالوني تراجع بشكل ملحوظ، نتيجة مجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية والبدنية.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأحد، تعتقد الإدارة الرياضية في برشلونة أن وقت اتخاذ القرار بشأن مركز المهاجم الصريح بات قريباً. في المقابل، يواصل فيران توريس، ترسيخ نفسه خياراً موثوقاً، بعدما أظهرت أرقامه التهديفية لكل دقيقة، معدلات تضاهي أبرز المهاجمين في أوروبا، في وقت تتزايد فيه علامات الاستفهام حول مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع تراجع مستواه وتقلص فرص استمراره خياراً هجومياً أول دون منازع، ما يدفع النادي إلى دراسة السوق بحذر.

وطُرح اسم فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، خلال هذا التقييم، على أنه فرصة محتملة قادمة من الدوري الإيطالي، نظراً لعمره ومواصفاته التي بدت، نظرياً، مناسبة لفكرة تجديد الخط الأمامي، غير أن الراتب المرتفع للمهاجم الصربي، والذي يقترب من 12 مليون يورو صافياً سنوياً، شكّل منذ البداية عقبة كبيرة أمام برشلونة في ظل وضعه المالي الحالي. إلى جانب ذلك، لم تكن المتابعة الفنية مقنعة بشكل كامل، إذ أعد النادي تقارير تفصيلية عن اللاعب، مع متابعة مباشرة، إلا أن الانطباعات التي خرج بها القائمون على الملف، لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات الأولية. كما أن أرقام فلاهوفيتش هذا الموسم لم تدعم خيار التعاقد معه، بعدما سجل ستة أهداف فقط في 17 مباراة رسمية، وهو معدل اعتُبر متواضعاً لقيادة مشروع هجومي جديد.

وفي يوفنتوس، لا يعيش فلاهوفيتش أفضل فتراته أيضاً، إذ ما زال تأثيره في اللعب وانتظامه التهديفي محل جدل داخل الأوساط المحيطة بالنادي، رغم مكانته الإعلامية. وتعقدت الأمور أكثر قبل أسبوعين، حين تعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة في الدوري الإيطالي أمام كالياري، بعدما سقط أرضاً عقب تسديدة، وشعر بآلام واضحة، وأكدت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق من الدرجة العالية، في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، مع فترة غياب قد تمتد حتى ثلاثة أشهر. وبالنسبة لبرشلونة، شكّلت هذه الإصابة نقطة فاصلة تقريباً، إذ لا يتماشى الرهان على مهاجم براتب مرتفع، ومردود متذبذب، وسجل بدني مقلق، مع خريطة الطريق الحالية للنادي. وتسعى الإدارة الرياضية في برشلونة، إلى التعاقد مع مهاجم قادر على تقديم إضافة فورية في الدوري الإسباني، وفي الوقت نفسه ينسجم مع مشروع مستدام على المدى المتوسط. وبحسب المعطيات الراهنة، لا يلبّي ملف فلاهوفيتش هذه المتطلبات، لا من حيث التكلفة المالية، ولا الأثر الفني، ولا الجهوزية البدنية على المدى القريب.

إلى ذلك، بات اللاعب قريباً من التوصل إلى اتفاق مع ميلان، الذي يُعد النادي الأكثر اهتماماً بخدماته خلال الأشهر الماضية، ما يجعل مستقبله بعيداً عن "كامب نو"، في وقت يواصل فيه برشلونة العمل على أسماء وبدائل أخرى تتناسب بشكل أكبر مع واقعه الاقتصادي والرياضي.

وتسود داخل برشلونة، قناعة بأن المخاطرة لا تستحق العناء، فراتب فلاهوفيتش المرتفع لا يوازي العائد الفني المتوقع ولا متطلبات الليغا الحالية، في حين تزداد قناعة النادي بخيار فيران توريس، بالتوازي مع دراسة ملفات هجومية أخرى أكثر توازناً بين الكلفة والمردود. وبالرغم من أن المهاجم الصربي كان من أبرز الخيارات المطروحة على طاولة ديكو، لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل، خاصة مع جاذبية فكرة ضمه دون مقابل، فإنه لم ينجح في تقديم نفسه مهاجماً حاسماً. وبالتالي، فإن استثمار راتب كبير لإقناعه بالانضمام إلى برشلونة، لم يعد خياراً مطروحاً بوضوح.