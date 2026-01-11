برشلونة والملكي بين القوة والضعف... لا أرقام في كلاسيكو النهائيات

- يلتقي برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني في السعودية، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أول لقب محلي في موسم 2025-2026. تأهل برشلونة بعد فوزه الكبير على أتلتيك بلباو، بينما تجاوز ريال مدريد أتلتيكو مدريد بصعوبة. - برشلونة يظهر بقوة في الفترة الأخيرة، محققًا تسعة انتصارات متتالية، مما يعزز فرصه في الفوز باللقب. في المقابل، رغم انتصارات ريال مدريد المتتالية، إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا وفقًا للصحف الإسبانية. - الكلاسيكو لا يعترف بالأرقام أو التوقعات، حيث تتسم المواجهة بالإثارة والحماس، ويعتمد الفوز على الأداء في الملعب وليس على الإحصاءات السابقة.

يصطدم كل من برشلونة وريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة السوبر الإسباني، اليوم الأحد، في السعودية، والعين على أول لقب محلي للفريقَين في موسم 2025-2026، في كلاسيكو كبير وقوي كعادته في السنوات الأخيرة.

تأهل برشلونة إلى المباراة النهائية للسوبر الإسباني بعد أن اكتسح منافسه نادي أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة، بينما تفوق ريال مدريد بصعوبة على أتلتيكو مدريد (2-1)، في نصف النهائي الثاني، ولكن من يعرف طبيعة الكلاسيكو في المباريات النهائية، فلا أرقام تحكمُ مثل هذه المواجهات القوية ولا نتائج سابقة ولا مستوى على أرض الملعب، ما يحكم أولاً هو ما يُقدَّم في الملعب يوم النهائي والنتيجة النهائية للمباراة فقط.

وظهر برشلونة في الفترة الأخيرة بصورة قوية جداً، تسعة انتصارات في تسع مباريات (في جميع المسابقات)، وخمس مباريات بشباك نظيفة بقيادة الحارس الإسباني، خوان غارسيا، وفرضت هذه الأرقام نفسها على المشهد قبل نهائي السوبر الإسباني في مواجهة ريال مدريد، إذ ارتفعت الترشيحات للنادي الكتالوني وبأنه سيُحقِّق الفوز على النادي الملكي ويخطف اللقب في النهاية.

في المقابل فإنه رغم تحقيق ريال مدريد لخمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات مؤخراً، إلّا أن هناك حالة من عدم الرضا على مستوى الفريق وفقاً للصحف الإسبانية مثل ماركا وآس القريبة من النادي الملكي، فالانتصارات تأتي بشق الأنفس وبصعوبة كبيرة باستثناء مواجهة ريال بيتيس التي انتهت (5-1)، يوم 4 يناير/كانون الثاني الحالي.

ولكن تبقى هذه الأرقام أيضاً مجرد حبر على ورق؛ لأن المباراة النهائية وخصوصاً أنها مواجهة كلاسيكو لا تعترف أبداً بالأرقام أو بالإحصاءات أو بالتوقعات، فمواجهة برشلونة وريال مدريد دائماً ما تحمل حماساً وإثارة كروية إلى أبعد حدود، وأحياناً تصل الأمور إلى ما يُشبه "حرب كروية طاحنة" على أرض الملعب بين اللاعبين، ومن الصعب التكهن بالنتيجة النهائية أو هوية الفريق الفائز في المباراة.

ظهور برشلونة القوي مؤخراً لا يعني أنه الطرف الأقوى، وظهور ريال مدريد المتواضع على صعيد المستوى لا يعني أنه الطرف الأضعف، فمواجهة الكتالوني والملكي تمتزج فيها كل عناصر القوة والضعف على أرض الملعب، وفي النهاية لا أرقام في كلاسيكو النهائيات الكبيرة، من يلعب بشخصية قوية ويُسجل الأهداف ويحرم منافسه من هز الشباك، سيكون هو البطل في يوم الختام.