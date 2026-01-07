برشلونة والدائرة المثالية لتنوّع الأهداف: خماسية في شباك بلباو ترسخ التألق

07 يناير 2026   |  آخر تحديث: 23:12 (توقيت القدس)
سجل تسعة لاعبين آخر 11 هدفاً لبرشلونة (العربي الجديد/Getty)
- برشلونة يعزز صورته الهجومية تحت قيادة هانسي فليك، حيث حقق فوزاً كبيراً على أثلتيك بلباو بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، مما يعكس التحسن الملحوظ في الأداء بعد مواجهة إسبانيول.

- الفريق الكتالوني أظهر تنوعاً هجومياً لافتاً، حيث سجل 11 هدفاً في آخر أربع مباريات بتوقيع تسعة لاعبين مختلفين، مما يبرز تعدد الحلول الهجومية وعدم الاعتماد على أسماء محددة.

- دفاع برشلونة كان قوياً أيضاً، حيث حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية، مما يعكس التوازن والجماعية في أداء الفريق.

واصل نادي برشلونة ترسيخ صورته الهجومية المتكاملة، تحت قيادة مدربه، هانسي فليك (60 عاماً)، بعدما جاء الرد عملياً على مطالب المدير الفني الألماني بتحسين الأداء، عقب مواجهة إسبانيول الأخيرة في الليغا (2-0 للبرسا)، من خلال مواجهة استثنائية أمام أثلتيك بلباو، انتهت بخماسية نظيفة للنادي الكتالوني، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الإنماء في السعودية.

وفرض برشلونة حصاراً كاملاً على مرمى الحارس أوناي سيمون، الذي اضطر لالتقاط الكرة من شباكه أربع مرات خلال أول 45 دقيقة فقط. وبات واضحاً أن هوية برشلونة لا تتأثر بالأسماء أو المراكز، فرغم جلوس الموهبة لامين يامال على الدكة ومشاركته بديلاً في الدقيقة الـ 72، لعب الفريق بانسجام أقرب إلى الآلة الدقيقة. وتُجسد الأرقام هذا التوجه بوضوح، فحسب إحصائيات صحيفة سبورت الإسبانية، سجل الفريق في آخر أربع مباريات 11 هدفاً، بينها خمسة أمام بلباو في جدة، حملت توقيع تسعة لاعبين مختلفين، في دلالة واضحة على تنوّع الحلول الهجومية.

لحظة تسجيل رافينيا لهدفه الأول ضد أوساسونا، 13 ديسمبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

رافينيا ينقذ برشلونة أمام أوساسونا.. وبيدري يحطّم رقم ميسي

وبالعودة إلى تسلسل الأهداف، فقد سجّل رافينيا ثنائية في الفوز على أوساسونا (2-0)، ثم تناوب كريستنسن وماركوس راشفورد على التسجيل أمام غوادالاخارا في كأس الملك، قبل أن يهز رافينيا ولامين يامال الشباك في مواجهة فياريال بالدوري. وفي ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، جاء الدور على داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، فيما تقاسم التسجيل أمام بلباو كل من فيران توريس وفيرمين لوبيز وروني بردغجي، ورافينيا في مناسبتين، الذي كان اللاعب الوحيد الذي كرر التسجيل في هذه السلسلة اللافتة. وعموماً، شهد الموسم الحالي تسجيل 13 لاعباً مختلفاً الأهداف بقميص برشلونة، ما يعكس مدى انتشار الفاعلية الهجومية داخل الفريق. ويُضاف إلى ذلك الجانب الدفاعي المميز، إذ حافظ الفريق الكتالوني على نظافة شباكه لأربع مباريات، في تأكيد جديد على توازن "البرسا" وجماعيته.

