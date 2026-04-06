برشلونة والتتويج يوم الكلاسيكو... حسابات ستجعل الفرحة مضاعفة

- برشلونة يقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد توسيع الفارق إلى سبع نقاط عن ريال مدريد، مستفيدًا من تعثر الأخير أمام مايوركا. - الفوز على أتلتيكو مدريد (2-1) يعزز فرص برشلونة في حسم اللقب قبل نهاية الدوري، مع إمكانية التتويج في الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 10 مايو. - التتويج أمام ريال مدريد سيكون إنجازًا كبيرًا للجماهير، خاصة بعد الثنائية الموسم الماضي، مما يعزز التنافس التاريخي بين الناديين.

يتجه نادي برشلونة بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني. ورفع النادي الكتالوني الفارق إلى سبع نقاط، مستغلاً تعثر ريال مدريد أمام مايوركا (2-1). وحقق فريق المدرب الألماني، هانسي فليك فوزاً ثميناً خارج أرضهم على أتلتيكو مدريد (2-1)، مُوجهين رسالة قوية، بما أن الفوز يمنحهم دفعاً معنوياً قوياً خلال آخر مباريات الدوري، بما أن أتلتيكو من أفضل الأندية على ميدانه، وسبق له الانتصار على برشلونة في مسابقة الكأس بنتيجة (4ـ0).

وأكدت مجلة أونز مونديال الفرنسي، أمس الأحد، أن برشلونة يمتلك فرصة قوية جداً للفوز باللقب، وحسم التتويج رسمياً قبل الأسبوع الأخير من الدوري. والأفضل من ذلك، أن سيناريو مثالياً بدأ يتبلور أمام الفريق وهو التتويج باللقب في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، المُقرر إقامته في 10 مايو/أيار. ولتحقيق ذلك، هناك شرط واحد بسيط، وهو الحفاظ على هذا التقدم بسبع نقاط، حتى ذلك الحين وهزيمة غريمهم التاريخي. في هذه الحالة، يُتوّج برشلونة بطلاً، أمام جماهيره، في أجواء حماسية لا شك، مع تبقي ثلاثة أسابيع على نهاية الدوري.

وكان برشلونة قد توج في الموسم الماضي بالثنائية، بعد صراع مع غريمه التاريخي ريال مدريد الذي حصد وصافة الدوري في النهاية، قبل أن يخسر أيضاً في نهائي الكأس. وقد نجح النادي الكتالوني في استعادة الصدارة خلال المباريات الأخيرة موسعاً الفارق عن غريمه التاريخي، وحسم التتويج رسمياً أمام النادي الملكي سيكون مكسباً مهماً بالنسبة إلى الجماهير بحكم التنافس التاريخي بين الناديَين.