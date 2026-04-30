برشلونة وإدارة لابورتا: 15 قراراً قبل الموسم القادم

- تعمل إدارة برشلونة بقيادة لابورتا على تجديد عقد المدرب هانسي فليك حتى 2029، ومعالجة قضايا حراس المرمى، وتعزيز الفريق بصفقات جديدة مثل ألكس ريميرو، مع الحفاظ على اللاعبين الأساسيين. - يواجه النادي تحديات في سوق الانتقالات، حيث يسعى لابورتا لحسم صفقات مثل أليساندرو باستوني وجواو كانسيلو، وتجديد عقود لاعبين مثل كريستنسن وكاسادو، بينما يدرس عروض بيع فيران توريس، ويحاول الحفاظ على ليفاندوفسكي. - تشمل القرارات الأخرى مستقبل اللاعبين ماركوس راشفورد وروني بردغجي، وتحديد مصير تشافي إسبارت وجوفري تورنتس، مما يتطلب قرارات استراتيجية لضمان استقرار الفريق وتنافسيته.

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني، بقيادة الرئيس خوان لابورتا (63 عاماً)، العمل على اتخاذ 15 قراراً حاسماً، قبل انطلاق الموسم القادم الذي تستعد فيه كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك، للمنافسة على تحقيق جميع الألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

ويُعد العمل على تجديد عقد المدرب هانسي فليك، الذي ينتهي في صيف 2027، أول قرار يواجه إدارة نادي برشلونة، التي تعلم جيداً بأن المدير الفني وجهازه ما زالوا يعملون على إعادة بناء الفريق الكتالوني، لكن الرئيس خوان لابورتا يدرس تقديم عرض جيد للألماني، يتضمن وضع شرط في عقده يتضمن التمديد حتى عام 2029، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أمس الأربعاء.

وتظهر مشكلة حارس المرمى البولندي فويتشيك شتشيسني على طاولة إدارة نادي برشلونة الإسباني، لأن صاحب 36 عاماً يمتلك عقداً مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2027، لكن القائمين على "البلاوغرانا" بإمكانهم فسخ عقده في أي وقت وفق الشرط الجزائي، إلا أن حامي العرين يُطالب بضرورة البقاء ومساعدة كتيبة المدرب هانسي فليك في الموسم القادم، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء، بسبب وجود الأساسي جوان غارسيا.

وفي حال استطاعت إدارة برشلونة التعامل مع قضية فويتشيك شتشيسني قبل بداية الموسم القادم، فإن المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، سيكون لديه الوقت الكافي حتى يتحرك في سوق الانتقالات الصيفية من أجل العمل على حسم صفقة حارس مرمى نادي ريال سوسيداد ألكس ريميرو (31 عاماً)، الذي تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، وفي حال لم يستطع القائمون على الفريق الكتالوني تحقيق الأمر، فإن بإمكانهم انتظار "الميركاتو" الصيفي في عام 2027، حيث سيكون بالإمكان ضمه بشكل مجاني.

كما تُلقي أزمة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن بظلالها على إدارة نادي برشلونة، لأنه ما زال يمتلك عقداً مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2028، حيث القائمون على "البلاوغرانا" يتكفلون بجزء كبير من راتبه، رغم إعارته إلى جيرونا، والخيار الحاسم بالنسبة إلى خوان لابورتا، هو الجلوس مع صاحب 34 عاماً، والعمل على جعله يستمع إلى العروض المقدمة له، ويرحل بشكل نهائي في الصيف القادم.

وبعد الانتهاء مع أربعة قرارات حاسمة، يبدأ رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، مع المدير الرياضي، البرتغالي ديكو، العمل على حسم مسألة مدافع منتخب إيطاليا وفريق إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، الذي عبّر عن رغبته الكبيرة بخوض التجربة في منافسات "الليغا" بالموسم القادم، لكن المشكلة الأساسية هي ارتفاع قيمته السوقية التي تبلغ 70 مليون يورو.

بدوره، يُعد القرار السادس هو الأصعب بالنسبة لنادي برشلونة، لأن الموضع متعلق بثلاثي خط الدفاع، وهم: جول كوندي، أليخاندرو بالدي ورونالد أراخو، الذين أصبحوا تحت أنظار الكثير من الفرق، التي تأمل بحسم صفقاتهم في سوق الانتقالات الصيفية، لذلك فإن أمام الرئيس خوان لابورتا ومجلس الإدارة عملا كبيراً للغاية، إما العمل على الحفاظ عليهم أو الجلوس والاستماع لكل العروض التي ستصل إليهم، ما سيوفر أموالا كبيرة لخزائن الفريق الكتالوني، نظراً لقيمة النجوم السوقية المرتفعة.

من جهته، يدخل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو ضمن أبرز القرارات، التي تعمل إدارة برشلونة على حسمها قبل بداية الموسم القادم، لأن صاحب 31 عاماً وصل إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، الذي وافق على التخلي عن خدمات نجمه مقابل الحصول على 15 مليون يورو، ما يعني أن الرئيس خوان لابورتا سيدخل في مفاوضات صعبة في الصيف القادم، وبخاصة أن المدرب هانسي فليك طالب بضرورة الحفاظ على الظهير الأيسر.

أما مشكلة أندرياس كريستنسن، فتُعد أحد أبرز الأشياء التي يُريد الرئيس خوان لابورتا العمل على حلها قبل بداية الموسم القادم، لأن المدافع الدنماركي رفض العرض الأولي بتجديد عقده لمدة عام إضافي، مستغلاً إصرار المدرب هانسي فليك على جعله يبقى في تشكيلته، لكن جميع الخيارات مطروحة على طاولة القائمين على الفريق الكتالوني، الذي يُريد أيضاً حسم قضية مارك كاسادو، الذي تلقى عروضاً مغرية من قبل الأندية السعودية، ومن الممكن إدراجه في صفقة كانسيلو مع الهلال.

ويُعتبر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب القرار العاشر الموضوع على طاولة رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، الذي يرغب في الحفاظ على المهاجم الهدّاف، ويرفض فكرة رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني في الصيف، لكن صاحب 37 عاماً رفض تجديد عقده، الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران القادم، لأنه يُريد خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

ويواجه نادي برشلونة قراراً مُعقداً للغاية قبل بداية الموسم القادم، وهو حسم صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي يُريد الرحيل عن أتلتيكو مدريد، لكن قيمته المالية المرتفعة، التي تبلغ 100 مليون يورو، تقف عقبة أمام الرئيس خوان لابورتا، الذي يُريد ضمه، لأن الفريق الكتالوني يعمل على إنهاء مسألة فيران توريس، الذي سيكون معروضاً للبيع في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم امتلاكه عقداً حتى عام 2027.

ميركاتو هالاند يبدد شائعات الرحيل ويصدم ريال مدريد وبرشلونة

وأكدت الصحيفة أن ماركوس راشفورد سيكون المعني بالقرار رقم 13، حيث يجب على إدارة برشلونة حسم مستقبل الإنكليزي، الذي يرفض العودة إلى مانشستر يونايتد، لأنه استطاع استعادة مستواه مع الفريق الكتالوني، فيما يدخل السويدي روني بردغجي ضمن القرارات التي يعمل عليها المدير الرياضي ديكو، الذي تلقى طلباً خاصاً من المدرب هانسي فليك، بأن عليهم إيجاد حل للجناح، إما جعله يبقى في التشكيلة الأساسية أو تتم إعارته إلى الأندية الراغبة به في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ونختم مع الثنائي تشافي إسبارت وجوفري تورنتس، المُرشحين إلى لعب دور كبير مع كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك في الموسم القادم، لكن القرار رقم 15 سيكون بيد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، الذي يعلم جيداً حجم العروض التي وصلت للنجمين من قبل الكثير من الفرق الأوروبية الراغبة بحسم صفقتيهما في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.