- تاريخ حافل بالمواجهات: يشهد اليوم فصلًا جديدًا من التنافس بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، حيث التقيا في 25 مواجهة إقصائية منذ 1924، تأهل برشلونة في 15 منها وأتلتيكو في 10. - مباريات لا تُنسى: من أبرز المواجهات كانت في 1997، حيث شهدت مباراة الإياب عودة تاريخية لبرشلونة بعد تأخره 3-0، لينتهي اللقاء بفوز مثير 5-4. - هيمنة برشلونة: يُعد برشلونة الأكثر تتويجًا بكأس الملك بـ32 لقبًا، وفرض سيطرته في السنوات الأخيرة بتأهله في آخر أربع مواجهات ضد أتلتيكو، متوجًا باللقب في كل مرة.

يُفتح اليوم الخميس (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، فصل جديد في السجل الطويل من التنافس بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث التقى الفريقان في مناسبات عديدة ضمن هذه المسابقة، وأسفرت مواجهاتهما عن مباريات خالدة في ذاكرة الجماهير.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الموسم الماضي 2025، حين انتهت مباراة الذهاب على ملعب مونتغويك بتعادل مثير بنتيجة 4-4، قبل أن يحسم النادي الكتالوني لقاء الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، بفوز صعب 1-0، ليضمن تأهله إلى النهائي. وبحسب الموقع الرسمي لنادي برشلونة، فقد خاض الفريقان مواجهات إقصائية لا تزال محفورة في ذاكرة المشجعين، فمنذ أول لقاء جمعهما في نسخة موسم 1924-1925، تواجها في 25 مواجهة إقصائية، تأهل برشلونة في 15 منها، مقابل 10 مرات لأتلتيكو مدريد.

وتُعد مواجهة عام 1997 واحدة من أكثر المباريات شهرة في تاريخ البطولة بالنسبة لجماهير الفريقين، حين انتهت مباراة الذهاب في مدريد بالتعادل 2-2، قبل أن يشهد ملعب كامب نو واحدة من أكثر المباريات غرابة في تاريخ برشلونة، بعد أن تقدم أتلتيكو بثلاثة أهداف نظيفة خلال أول 31 دقيقة، ليضع التأهل في متناوله، لكن البرسا قلص الفارق إلى 3-2، قبل أن يعود بانتيتش، الذي كان كابوساً لدفاع برشلونة، ليسجل هدفه الرابع في المباراة ويجعل النتيجة 4-2 في الشوط الثاني. ومن تلك اللحظة، صنع برشلونة عودة تاريخية بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، كان آخرها هدفاً مبهراً لبيتزي، قاد به فريق المدرب بوبي روبسون إلى نصف النهائي.

هيمنة لكتيبة برشلونة

يُعد برشلونة النادي الأكثر تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا، برصيد قياسي يبلغ 32 لقباً، يليه أثلتيك بلباو بـ24 لقباً، ثم ريال مدريد بـ20 لقباً، وأتلتيكو مدريد بـ10 ألقاب. ورغم أن السجل العام للمواجهات بين الفريقين يبدو متقارباً نسبياً، فإن برشلونة فرض أفضليته في السنوات الأخيرة. فقد تأهل في آخر أربع مواجهات جمعتهما في كأس الملك (2009، 2015، 2017 و2025)، ونجح في كل مرة في التتويج باللقب لاحقاً. وكانت مواجهة الموسم الماضي مثالاً خالصاً للإثارة، ففي ذهاب نصف النهائي على ملعب مونتغويك، دخل أتلتيكو مدريد المباراة بقوة وتقدم بهدفين خلال ست دقائق فقط، قبل أن يرد برشلونة بأربعة أهداف، ثم عاد أتلتيكو ليسجل هدفين متأخرين، لتنتهي المباراة بتعادل مجنون 4-4. أما لقاء الإياب على ملعب متروبوليتانو، فجاء أكثر هدوءاً وانضباطاً، حين حسم برشلونة بطاقة العبور إلى النهائي بفضل هدف وحيد سجله فيران توريس، ليخرج فائزاً بنتيجة 1-0.