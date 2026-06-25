برشلونة مهدد بعقوبات لمحاولته ضم ألفاريز بدون موافقة أتلتيكو مدريد

- يدرس أتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد برشلونة للفيفا بسبب محاولته التعاقد مع جوليان ألفاريز دون موافقة النادي، مما قد يؤدي إلى عقوبات على برشلونة تشمل حظر تسجيل لاعبين جدد لفترتي تسجيل متتاليتين. - وفقاً للوائح الفيفا، إذا فسخ ألفاريز عقده من طرف واحد، سيواجه عقوبة إيقاف لمدة أربعة أشهر، وقد تمتد إلى ستة أشهر في ظروف استثنائية، بالإضافة إلى تعويض النادي عن الأضرار. - تصريحات ألفاريز بعد مباراة الأرجنتين ضد النمسا تفتح الباب أمام رحيله، حيث أشار إلى رغبته في الانتقال لتحقيق حلمه، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني.

يدرس نادي أتلتيكو مدريد تقديم شكوى ضد نظيره برشلونة إلى "الفيفا"، بسبب محاولته التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز (26 عاماً)، دون الحصول على موافقة النادي، في حين تتضمن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عقوبات واضحة لمثل هذه الحالات. وبحسب موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، يوم الثلاثاء، ففي حال ثبت أن النادي الجديد حثّ اللاعب على فسخ عقده خلال فترة الحماية، فإن القاعدة واضحة لا لبس فيها: "يُحظر على النادي الجديد تسجيل لاعبين جدد، سواء محلياً أو دولياً، لفترتي تسجيل كاملتين متتاليتين".

وتُعدّ فترة الحماية أساسية في هذه الحالة، ووفقاً للوائح "الفيفا"، فعندما يوقّع لاعب يتراوح عمره بين 23 و28 عاماً عقداً، تكون فترة الحماية هذه ثلاثة مواسم كاملة أو ثلاث سنوات (أيهما يأتي أولاً). ويبلغ ألفاريز من العمر 26 عاماً وانضم إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2030. وتتضمن اللوائح أيضاً، قرينة قانونية تزيد من تعقيد موقف برشلونة: إذا وقّع اللاعب عقداً جديداً خلال 45 يوماً من فسخ عقده، يُفترض أن النادي الجديد قد حرضه على ذلك، ولا يُمكن دحض هذا الافتراض إلا إذا أثبت النادي أمام محكمة كرة القدم أنه لم يؤثر في قرار اللاعب.

عقوبات على ألفاريز

سيواجه ألفاريز عواقب إذا قرر فسخ العقد من طرف واحد، حيث تنص اللوائح على عقوبة رياضية مدتها أربعة أشهر من الإيقاف عن اللعب في المباريات الرسمية، قابلة للتمديد إلى ستة أشهر في الظروف الاستثنائية. علاوة على ذلك، لا يُمكن فسخ العقد من طرف واحد خلال الموسم التنافسي، وفي حال حدوث ذلك، سيحصل النادي على تعويض كامل عن الأضرار، يحسب بناءً على قيمة اللاعب والخسائر وتكاليف الاستبدال.

وفتح المهاجم نفسه الباب أمام رحيله، بعد فوز الأرجنتين على النمسا 2-0 في المباراة الثانية من كأس العالم 2026، حيث قال في تصريحات صحافية: "الأفضل للجميع هو الانتقال. أريد تحقيق حلمي"، دون أن يحدد الفريق الذي يقصده، وهي تصريحات تحمل وفق الإطار القانوني وزناً أكبر من مجرد حديث إعلامي.