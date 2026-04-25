برشلونة من دون يامال ومثلث الرعب الهجومي.. هل يسقط في فخ خيتافي؟

- يسعى برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني وزيادة الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة، مما يعزز فرصه في التتويج وتجنب عودة قوية من النادي الملكي. - يواجه برشلونة تحديات كبيرة بغياب مثلثه الهجومي المكون من لامين يامال، رافينيا، وليفاندوفسكي، مما يضع الفريق في موقف صعب خلال مواجهة خيتافي. - يعتمد المدرب هانسي فليك على خيارات جديدة لتعويض الغيابات، بينما يسعى خيتافي لتحسين ترتيبه لضمان المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

يسعى نادي برشلونة إلى حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع الفارق عن غريمه التاريخي نادي ريال مدريد الذي تعادل مع ريال بتيس مساء الجمعة (1ـ1) وقلص الفارق إلى 8 نقاط، ولكن في حال انتصر النادي الكتالوني فسيصبح الفارق 11 نقطة، وبالتالي يضمن برشلونة فرصاً كبيرة للتتويج ويتفادى عودة قوية من النادي الملكي خلال ما تبقى من مباريات، خاصة أن فريق المدرب هانسي فليك، سيُنهي الموسم في غياب نجمه الأول لامين يامال، الذي تعرض إلى إصابة خطيرة أمام سيلتا فيغو يوم الأربعاء، أنهت موسمه مبكراً.

وخلال مواجهة خيتافي، السبت، في منافسات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة من دون مثلث الرعب الهجومي، الذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي. فقد التحق يامال بالبرازيلي رافينيا الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الأخير ولن يكون متاحاً في مباراة خيتافي، أما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فقد خسر مكانه الأساسي في هجوم الفريق، ويعتمد المدرب الألماني هانسي فليك في معظم الأوقات على الإسباني فيران توريس.

وسيُورط غياب الثلاثي الهجومي الكلاسيكي، الفريق من دون شك، ففي 20 مباراة سجل رافينيا 11 هدفاً، وسجل ليفاندوفسكي 12 هدفاً في 25 مباراة، أما لامين يامال فقد سجل 16 هدفاً في 28 مباراة شارك فيها. وهذه الأرقام تؤكد أهمية الثلاثي رغم أن مشاركات رافينيا وليفاندوفسكي شهد تراجعاً قياساً بالموسم الماضي، وتبدو إصابة يامال الأكثر تأثيراً في الفريق وسيكون من الصعب تعويضه. وسيبحث المدرب فليك عن خيارات جديدة، بما أن خيتافي الذي يحتل المركز السادس يسعى إلى تحسين ترتيبه لتأمين مشاركة في مسابقة أوروبية خلال الموسم المقبل.