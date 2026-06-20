برشلونة في ورطة بسبب راشفورد... ويونايتد المستفيد الأكبر

- رفض برشلونة تفعيل خيار إعادة الشراء لماركوس راشفورد بقيمة 30 مليون يورو، مما يمنح مانشستر يونايتد فرصة لزيادة أرباحه في سوق الانتقالات الصيفية. - انتهت مهلة دفع برشلونة في 15 يونيو، مما يسمح لمانشستر يونايتد بالاستماع لعروض الأندية المهتمة براشفورد، الذي تألق في كأس العالم 2026. - يطالب مانشستر يونايتد الآن بـ50 مليون يورو لراشفورد، مما يعقد الأمور على برشلونة بسبب أزمته المالية، رغم عدم إغلاق الباب أمامه للتفاوض.

وقعت إدارة نادي برشلونة الإسباني في ورطة كبيرة للغاية، بعدما رفضت تفعيل خيار إعادة الشراء في عقد النجم الإنكليزي ماركوس راشفورد (28 عاماً)، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو، إذ أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي أكبر مستفيد الآن، بسبب ارتفاع احتمالية حصوله على المزيد من الأموال في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة، أنّ مهلة دفع برشلونة المبلغ المالي المقدّر بنحو 30 مليون يورو، والموجود في عقد راشفورد، انتهت في 15 يونيو/ حزيران الجاري، الأمر الذي يمنح يونايتد الفرصة الكاملة، حتى تستمع إدارة النادي الإنكليزي لجميع العروض من الأندية المهتمة بخدمات المهاجم، الذي خطف الأنظار إليه وبقوة، بعدما سجل أحد أهداف انتصار منتخب إنكلترا على كرواتيا (4-2)، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويعلم مانشستر يونايتد أنّ قيمة راشفورد السوقية باتت تتجاوز 30 مليون يورو، وأصبح يُطالب الآن بالحصول على 50 مليون يورو، في حال عبّر أي نادٍ في العالم عن رغبته بالعمل على حسم صفقة راشفورد في سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي يعني عدم قدرة برشلونة على الدخول في هذه الصفقة، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها بطل الليغا.

كما تدرك إدارة مانشستر يونايتد أن راشفورد سيواصل مسلسل تألقه الكبير، الذي عاشه مع برشلونة خلال موسم 2025-2026، بعدما لعب المهاجم في 49 مواجهة بجميع البطولات، وتمكّن من تسجيل 14 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى مساهمته في حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، غير أنّ بطولة كأس العالم، ستكون البوابة الحقيقية لحسم صفقته بالسعر الذي يُريده القائمون على "الشياطين الحُمر" في سوق الانتقالات الصيفية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد لن تغلق الباب أمام برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية، لكن قواعد القوة، التي كان يمتلكها بطل الدوري الإسباني انتهت يوم 15 يونيو الجاري، والتفاوض سيكون على أساس جديد، وهو الحصول على مبلغ 50 مليون يورو، حتى يجري حسم الصفقة نهائياً.