- خسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث أظهر الفريق ضعف دكة البدلاء وتأثره بغياب النجوم مثل رافينيا وفيرمين لوبيز، مما أدى إلى أداء باهت وهزيمة محبطة. - قيود اللعب المالي النظيف أثرت على خطط برشلونة في سوق الانتقالات، مما أجبر الفريق على الاعتماد على لاعبين شباب يفتقرون للخبرة في المباريات الكبرى، مما أظهر الفوارق عند مواجهة فرق ذات عمق فني. - رغم امتلاك برشلونة قاعدة صلبة من اللاعبين الأساسيين، إلا أن ضعف العمق يهدد طموحاته القارية، مما يستدعي تحركات عاجلة لتفادي خيبات مستقبلية.

خسر نادي برشلونة مباراة الأسبوع الثاني من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه باريس سان جيرمان، حامل اللقب. وكشف اللقاء أن المدير الفني هانسي فليك (60 عاماً) يقود فريقاً قوياً، لكنه يعاني من دكة بدلاء ضعيفة تضم أسماء عاجزة عن تعويض النجوم لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بعجز مجلس الإدارة عن إيجاد حل لمعضلة اللعب المالي النظيف.

وعانى نادي برشلونة من غيابات بارزة في تشكيلته، على غرار الحارس خوان غارسيا والمهاجم البرازيلي رافينيا، فدخل اللقاء بوجه باهت وبدا تائهاً في فترات طويلة. ومع بداية الشوط الثاني، تراجع الفريق بشكل واضح، ليهتز مرماه بهدف ثانٍ حسم الهزيمة بعد تعادل صمد حتى الدقيقة الـ90، فخيّم الإحباط على اللاعبين والمدرب الألماني هانسي فليك.

وظهر بوضوح أن غياب النجوم انعكس سلباً على أداء برشلونة ونتائجه، رغم عودة لامين يامال الذي غاب طويلاً بسبب الإصابة واكتفى بلمحات محدودة من التألق، كما برز تأثير غياب رافينيا وفيرمين لوبيز، بعدما عجز بديلاهما عن تقديم المستوى المطلوب لمجاراة بطل أوروبا. وجاء ذلك على الرغم من البداية القوية التي سجلها النادي الكتالوني هذا الموسم.

وقيّد اللعب المالي النظيف خطط برشلونة في سوق الانتقالات، فمنع النادي من بناء فريق متوازن يملك بدلاء أقوياء قادرين على تعويض الغيابات، واضطر الجهاز الفني للاعتماد على أسماء شابة أو لاعبين يفتقرون إلى الخبرة المطلوبة في المواعيد الكبرى، ما جعل الفوارق تظهر بوضوح عند مواجهة أندية تملك عمقاً فنياً وبدلاء يصنعون الفارق في أصعب اللحظات. ووجد برشلونة نفسه مضطراً للاعتماد على لاعبين شبان لم يبلغوا بعد درجة التألق المطلوبة في المباريات الكبرى، على غرار جيرارد مارتن وكاسادو وبيرنال وكوبارسي. وبرغم امتلاكهم موهبة واعدة، فإن خبرتهم المحدودة لم تسمح لهم بتقديم الإضافة المرجوة في مواجهة خصوم يملكون عناصر أكثر نضجاً وصلابة في المواعيد الأوروبية.

وهكذا بدا برشلونة في عهد فليك فريقاً يمتلك قاعدة صلبة بين الأساسيين، لكنه يفتقر إلى العمق الذي يتيح له المنافسة في أعلى المستويات. وبين قيود اللعب المالي النظيف وضعف دكة البدلاء، يجد النادي الكتالوني نفسه مطالباً بتحركات عاجلة إذا أراد الحفاظ على طموحاته القارية وتفادي تكرار خيبات مماثلة في بقية مشوار البطولة.