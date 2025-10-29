برشلونة غاضب من بيلنغهام بسبب قضية نيغريرا

- أشعل جود بيلنغهام، نجم ريال مدريد، غضب إدارة برشلونة بعد حديثه عن قضية نيغريرا خلال الكلاسيكو، مما أثار استياء الفريق الكتالوني. - ترى إدارة برشلونة أن تصريحات بيلنغهام جزء من حملة ممنهجة يقودها ريال مدريد ضدهم، دون تدخل من الاتحاد الإسباني أو رابطة الليغا لفرض عقوبات. - تعتبر برشلونة أن هذه التصرفات تهدف لاتهامهم مباشرة في قضية نيغريرا، رغم أن التحقيقات لم تُحسم بعد، وتطالب بتدخل الجهات المعنية لحماية حقوقهم.

أشعل نجم نادي ريال مدريد، الإنكليزي جود بيلنغهام (22 عاماً)، غضب إدارة فريق برشلونة الإسباني، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، بسبب تحدثه عن قضية نيغريرا في مواجهة الكلاسيكو، التي حسمها الفريق الملكي بهدفَين مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الليغا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنّ برشلونة تابع الحديث، الذي دار بين جود بيلنغهام ولاعب خط وسطه بيدري، الذي طالب حكم "الكلاسيكو" بضرورة إشهار بطاقة حمراء في وجه النجم الإنكليزي، بسبب ضربه على وجهه، لكن صاحب الـ22 عاماً أجابه بأنه لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر، ولا حتّى في قضية "نيغريرا"، التي تشغل بال الرأي العام العالمي، حول الاتهامات التي تلاحق الفريق الكتالوني، بأنه قام برشوة نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتابعت أن برشلونة يرى في تصرفات نجم ريال مدريد دليلاً دامغاً على أنّ هناك حملة ممنهجة يقودها الغريم التاريخي ضده، من خلال توجيه الاتهامات المباشرة، دون تدخل من الاتحاد الإسباني لكرة القدم أو رابطة الليغا، حتى تقوم بتسليط عقوبات رادعة ضد من يُدلي بهذه التصريحات، سواء في المباريات أو بالمؤتمرات الصحافية، فيما يجري الضغط على لامين يامال، الذي تحدث عن الفريق الملكي، قبل مواجهة الكلاسيكو.

وختمت الصحيفة تقريرها، أن إدارة نادي برشلونة تعتبر تصرفات نجم ريال مدريد رسائل ممنهجة ومباشرة، هدفها اتهام الفريق الكتالوني مباشرةً، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية في قضية "نيغريرا"، ولم تُحسم كلياً، فيما كان على اتحاد كرة القدم التدخل، ووضع حد لمثل هذه الأمور، في حين على رابطة الليغا التحرك لحماية حقوق بطل الدوري الإسباني، الذي يعتبر نفسه ضحية لتصفية حسابات لا علاقة لإدارة الرئيس خوان لابورتا بها.