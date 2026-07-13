برشلونة سيُعلن عن صفقته الثانية خلال أيام.. لاعب قوي لفليك

- أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن اقتراب النادي من إتمام صفقة ثانية في ميركاتو الصيف لتعزيز الفريق قبل موسم 2026-2027، بعد التعاقد مع الجناح الإنكليزي أنتوني غوردن. - الصفقة الثانية تتعلق باللاعب الألماني كريم أديمي، الذي يُعتبر تهديداً هجومياً سريعاً، وقد تعامل المدير الرياضي ديكو مع الصفقة بشكل رائع، حيث من المتوقع أن تُكلف برشلونة حوالي 22 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز. - من المتوقع أن يوقع أديمي عقداً حتى عام 2031 مع برشلونة، بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند، حيث غاب عن الفحوص الطبية للفريق لإجراء محادثات مع النادي الكتالوني.

أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا اقتراب إعلان النادي الكتالوني عن صفقته الثانية في ميركاتو الصيف، لتعزيز صفوف الفريق بعناصر مُميزة قبل انطلاق الموسم الكروي 2026-2027، خصوصاً بعد إتمام الصفقة الأولى وهي الجناح الإنكليزي أنتوني غوردن.

ونشرت الصحف الإسبانية وخصوصاً المقربة من نادي برشلونة، موندو ديبورتيفو وسبورت، تصريحات لرئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، خلال مشاركته في فعاليات خاصة ببطولة كأس العالم 2026، والتي تحدث فيها عن الصفقة الثانية في ميركاتو الصيف وقال: "نحن سعداء للغاية بشأن أديمي. كنا نراقبه منذ فترة، إنه لاعب سريع ويمثل تهديداً هجومياً، وقد تعامل ديكو المدير الرياضي مع الصفقة بشكل رائع، وجاءت الأخبار في الوقت المناسب تماماً".

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ولم يُعلن برشلونة رسمياً بعد عن الصفقة، في حين ذكر نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن أديمي غاب عن الفحوص الطبية للفريق أمس الأحد لأنه حصل على إذن لإجراء محادثات مع نادٍ آخر، في حين أشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الصفقة ستُكلف النادي الكتالوني حوالي 22 مليون يورو إضافةً إلى سبعة ملايين يورو حوافز إضافية، بحسب الاتفاق الذي اكتمل مع النادي الألماني.

في المقابل، من المتوقع أن يُوقع أديمي على عقد يمتد حتى عام 2031 مع بطل الليغا في الموسم الماضي، وهو الذي انتقل إلى نادي بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 30 مليون يورو قادماً من نادي ريد بول سالزبورغ، مع التنويه أن هانسي فليك مدرب برشلونة الحالي، هو من منح أديمي أول مشاركة رسمية مع منتخب ألمانيا عندما كان مدرباً للمنتخب، وحتى الآن خاض أديمي 11 مباراة دولية مع منتخب المانشافت، لكنه غاب عن بطولة كأس العالم 2026 بسبب عدم استدعائه.