برشلونة رهين الإرهاق... هل يخون العامل البدني النادي الكتالوني؟

- يواجه نادي برشلونة تحديات كبيرة بسبب الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، مما قد يؤثر على أدائه في البطولات المتبقية. - بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، يركز برشلونة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج لتحقيق نتائج جيدة للحفاظ على الصدارة ومواصلة المنافسة الأوروبية. - تصريحات اللاعبين تكشف عن الإرهاق الكبير الذي يعانونه، مما يثير التساؤلات حول قدرتهم على الاستمرار في الأداء القوي خلال المباريات الحاسمة المقبلة.

يواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة الإرهاق في الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات والمنافسة على كل البطولات المحلية والأوروبية، وهو العامل الذي من الممكن أن يؤثر سلباً على قدرة النادي الكتالوني في الاستمرار بقوة في المنافسة على الألقاب.

وما زالت صورة نهاية مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في أذهان جميع اللاعبين، عندما سقط جميع لاعبي النادي الكتالوني على أرض الملعب بعد الجهد الجبار الذي بُذل خلال 90 دقيقة من أجل العودة بالنتيجة وتسجيل أربعة أهداف، وحينها اكتفى الفريق بتسجيل ثلاثة أهداف فقط وفشل في التأهل إلى المباراة النهائية.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأحد، تصريحات لبعض لاعبي نادي برشلونة بعد نهاية مباراة أتلتيك بلباو بالفوز بهدف نظيف، والذين كشفوا عن إرهاق كبير يعانون منه، وخصوصاً من المواجهة السابقة أمام أتلتيكو مدريد التي قدموا فيها ملحمة كروية كبيرة وصنعوا مجهوداً كبيراً على أرض الملعب من أجل تعويض التأخر بأربعة أهداف.

وقال رافينيا في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "أنا لست مرهقاً كثيراً، أشعر أنني بحالة جيدة، ولكنني ما زلت مرهقاً من المباراة السابقة، ولكنْ هناك لاعبون مرهقون أكثر مني"، في حين قال فيرمين لوبيز: "من الصعب التعافي في عدة أيام، شخصياً أنا كنت مرهقاً جداً، والثلاثاء المقبل لدينا معركة لنقاتل فيها"، في وقت قال بيدري: "نحن مرهقون جداً لكي نلعب اليوم، ولهذا السبب لم أبدأ هذه المباراة أساسياً".

ولم يتبقَّ أمام نادي برشلونة سوى المنافسة على لقبين (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا)، بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا، وسيكون على اللاعبين القتال بقوة أكبر في الأسابيع المقبلة، خصوصاً أن فارق النقاط مع ريال مدريد الوصيف هو أربع نقاط فقط ويحتاج لتحقيق نتائج جيدة للمحافظة على الصدارة، وفي دوري الأبطال لا يمكن التساهل بأي منافس في الأدوار الإقصائية ويجب القتال حتى النهاية من أجل مواصلة الرحلة والوصول إلى المباراة النهائية.

وهنا يُطرح السؤال الأهم: "هل يخون العامل البدني النادي الكتالوني؟" والمدرب، هانسي فليك، في المباريات الحاسمة وخصوصاً في دوري الأبطال، حيثُ يجب على كل لاعب بذل جهد ضخم في مباراتي الذهاب والإياب من كل دور إقصائي من أجل التأهل، وأولى المعارك الكبيرة ستكون ضد نيوكاسل يونايتد الإنكليزي يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من البطولة الأوروبية.