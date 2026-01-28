برشلونة خزّان باريس سان جيرمان بصفقات كتبت التاريخ

- شهد نادي باريس سان جيرمان تحولاً استراتيجياً باستقطاب نجوم بارزين مثل نيمار وميسي، مما عزز مكانته الأوروبية وزاد شعبية الدوري الفرنسي. - استمر النادي في تعزيز صفوفه بصفقات مميزة مثل عثمان ديمبيلي، الذي ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في 2025 وحصوله على الكرة الذهبية. - ركز باريس سان جيرمان على استقطاب المواهب الشابة مثل درو هيرناديز وديزيريه دوييه، لبناء فريق قوي للمستقبل وتحقيق نجاحات محلية ودولية.

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المواسم الأخيرة، في التعاقد مع نجوم نادي برشلونة الإسباني، حيث استهدف الباريسي أسماء كبيرة في النادي الكتالوني من أجل دعم صفوفه، وقد حققت معظم الانتدابات مكاسب كبيرة للفريق، بعد صفقات استعراضية كتبت التاريخ، اعتباراً لقيمة الأسماء التي رحلت إلى العاصمة الفرنسية، وكذلك البصمة التي تركتها في النادي عبر قيادته إلى تحقيق نجاحات لا تُنسى للكرة الفرنسية بشكل عام.

ويُعتبر انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 حدثاً مميزاً في عالم الصفقات، بما أن النادي الفرنسي نجح في التعاقد مع أحد أهم اللاعبين في العقدين الأخيرين، مُستفيداً من وجود بند تسريحي في عقده، يسمح له بالرحيل في حال وفّر مبلغاً تُعادل قيمته 220 مليون يورو. وفعلاً كسر النادي الفرنسي البند في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وإضافة إلى قيمة هذه العملية من حيث المبلغ الماضي الذي دفعه الباريسي، فإن الصفقة كانت إعلاناً جديداً بأن باريس سان جيرمان أصبح قادراً على استقطاب كبار النجوم في العالم، بما أن نيمار كان مرشحاً للحصول على الكرة الذهبية، كما أن النادي الإسباني حاول إقناع اللاعب بالبقاء ومواصلة التجربة واجتهد لمنع الباريسي من إكمال الصفقة ولكنه فشل في ذلك، وقد تألق نيمار بلوحات مميزة في الدوري الفرنسي، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020.

وتابع باريس سان جيرمان استقطاب نجوم برشلونة إلى صفوفه، وبعد أن دفع مبلغا قياسياً للفوز بخدمات نيمار، فإنه تعاقد مع ليونيل ميسي، دون أن يُكلفه ذلك مبلغاً مالياً، عندما ضمّ صاحب سبع كرات ذهبية (قبل أن يُضيف الثامنة لاحقاً)، في صفقة انتقال حرّ، وهي صفقة تاريخية بكل المقاييس لأن ميسي يُصنف من بين أساطير كرة القدم العالمية وواحداً من أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ، كما أن الصفقة غيّرت الكثير في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد تزايد الإقبال على متابعة المباريات من الجماهير في مختلف الملاعب.

وارتفعت قيمة حقوق البث التلفزيوني، كما أن النادي الفرنسي نجح في قلب المعادلة في المشهد الأوروبي، إذ لم يكن يتوقع أن يحمل ميسي قميص فريق أوروبي غير برشلونة، بعد عقود من التألق مع النادي الكتالوني وقاده لحصد الكثير من الألقاب، ورحيله عن النادي كان حادثاً عالمياً بأبعاد عديدة ونقطة تحوّل كبيرة في مسيرة النادي الفرنسي.

ولم يكتفِ باريس سان جيرمان بضمّ أسطورة كرة القدم، بل إنه تابع صفقاته الاستعراضية، ونجح في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، في صفقة مختلفة عن السابق، بما أن الباريسي دخل في مفاوضات مع إدارة الفريق الإسباني، بطلب من مدربه الجديد لويس إنريكي، الذي كان يعتبر ديمبيلي أفضل مُعوض لرحيل نيمار وميسي عن الفريق في صيف 2023، وفعلاً نجحت إدارة النادي الفرنسي في إقناع إدارة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، ورحل ديمبيلي عن برشلونة بمبلغ أقل بكثير من الذي دفعه النادي الإسباني إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني للفوز بخدماته. ورغم أن الصفقة لم تكن قياسية مالياً، فإن الباريسي استفاد من عثمان ديمبيلي، الذي لعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في عام 2025، وأكمل نجاحه بإهداء النادي الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً.

وأكمل النادي الفرنسي أمس الاثنين، صفقة التعاقد مع موهبة نادي برشلونة درو هيرناديز، الذي أصرّ على ترك النادي الكتالوني من أجل خوض تجربة في الدوري الفرنسي، وهي صفقة مختلفة، بما أن الباريسي استهدف المواهب الشابة هذه المرة في إطار سياسته لاستقطاب أفضل اللاعبين الواعدين بعد تعاقد مع أسماء شابة مثل الفرنسي ديزيريه دوييه، الذي أصبح لاعباً مؤثراً في نتائج الفريق الفرنسي ويقدم الإضافة، وانضمّ إلى منتخب فرنسا. ويتوقع أن يتألق الوافد الجديد مع الفريق ويظهر قدراته الفنية ومستواه العالي.