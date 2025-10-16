برشلونة حصل على عرض مغرٍ لنجمه رافينيا.. والبرازيلي فكّر بالرحيل

- رفض النجم البرازيلي رافينيا عرضاً مالياً مغرياً من نادٍ سعودي، مفضلاً البقاء مع برشلونة، حيث سجل 34 هدفاً وقدم 26 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي، مما يجعله أحد الأعمدة الأساسية في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. - المدرب هانسي فليك أكد لرافينيا أهمية دوره في الفريق لموسم 2025-2026، مما دفع اللاعب للتفكير بجدية في مستقبله، لكنه اختار في النهاية البقاء مع برشلونة، مؤمناً بمشروع النادي وقدرته على المنافسة على الألقاب. - رافينيا قرر البقاء بعد مشاورات مع عائلته، رغم الانتقادات والإصابات التي واجهها منذ انضمامه في 2022، وأبلغ الرئيس خوان لابورتا بقراره النهائي، مؤكداً التزامه مع الفريق الكتالوني.

حصل نادي برشلونة على عرض مالي مغرٍ للغاية، من أجل مغادرة نجمه البرازيلي رافينيا (28 عاماً)، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لكتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، بعدما استطاع تسجيل 34 هدفاً، وقدم 26 تمريرة حاسمة في جميع المواجهات، التي خاضها رفقة الفريق الكتالوني، سواء في البطولات المحلية والقارية في الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، أن برشلونة حصل على عرض مالي ضخم من قِبل أحد الأندية السعودية، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، الأمر الذي دفع إدارة الفريق الكتالوني إلى التحدث مع النجم البرازيلي رافينيا، لاستطلاع رأيه واتخاذ قراره النهائي، لكنه في النهاية رفض الأمر، رغم أن الانتقال كان سيوفر له الاستقرار المالي، ويؤمن حياة عائلته وابنه.

وأوضحت أن المدرب هانسي فليك سارع إلى التحدث هاتفياً مع رافينيا، من أجل حثه على رفض فكرة الرحيل وعدم قبول العرض، مؤكداً للنجم البرازيلي أنه سيواصل الاعتماد عليه في موسم 2025-2026، كونه أحد أبرز النجوم في تشكيلته الأساسية، ما جعل صاحب الـ 28 عاماً يطلب من إدارة الفريق الكتالوني عدم الرد النهائي على العرض، لأنه يحتاج إلى فترة للتفكير بجدية، لكنه في النهاية رفض كل شيء، لأنه مؤمن بمشروع الفريق الكتالوني، وقدرته على الدفاع عن جميع الألقاب، التي حصدها في الموسم الماضي، بالإضافة إلى رغبته بالقتال على حسم لقب دوري الأبطال.

وتابعت أن رافينيا تحدث أيضاً إلى عائلته، التي طالبته بالبقاء مع نادي برشلونة، لأنه تطور كثيراً، منذ انضمامه في عام 2022، رغم الانتقادات الكثيرة، التي وجّهتها وسائل الإعلام الإسبانية على الصفقة، لأن النجم البرازيلي لم يستطع وضع بصمته الكبرى في موسمه الأول، بالإضافة إلى معاناته من الإصابات، وغيابه عن الملاعب، ودخوله في مشاكل مع الجهاز الطبي، نتيجة فشل العلاج الطبيعي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن رافينيا أدرك، مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الصيفية الماضية أن مستقبله يكمن في برشلونة، لذلك عمل على التواصل بشكل مباشر مع الرئيس خوان لابورتا، لإبلاغه بأنه باقٍ مع الفريق الكتالوني، ولا ينوي الرحيل نهائياً، رغم أن العرض السعودي كان مغرياً، سواء على مستوى راتبه السنوي أو المكافآت أو القيمة المالية، التي كان سيحصل عليها بطل الدوري الإسباني.