برشلونة بطلاً لإسبانيا للمرة الـ29 بعد حسم الكلاسيكو أمام الريال

- توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة والعشرين بعد فوزه على ريال مدريد 2-0 في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ليحسم المنافسة قبل ثلاث جولات من النهاية، حيث رفع رصيده إلى 91 نقطة مقابل 77 لريال مدريد. - عانى ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا من غياب لاعبين مؤثرين مثل كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي، مما زاد من التكهنات حول إمكانية عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق. - سجل ماركوس راشفورد وداني أولمو هدفي برشلونة، بينما ألغى الحكم هدف جود بيلنغهام لريال مدريد بداعي التسلل، ليبقى برشلونة الفريق الأقل تلقياً للأهداف هذا الموسم.

حصد نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد، اليوم الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا بنتيجة 2-0، ليحسم المنافسة بينهما قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة، بعدما رفع فريق المدرب الإسباني هانسي فليك رصيده إلى 91 نقطة مقابل 77 للنادي الملكي الذي يقوده المدير الفني ألفارو أربيلوا.

ولم ينجح أربيلوا الذي عانى من صعوبات كبيرة منذ استلامه المهمة خلفاً للمقال تشابي ألونسو، هذا الأسبوع مع غياب العديد من الأسماء على غرار الفرنسي كيليان مبابي، وحتى الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي الذي تلقى ضربة على وجهه من قبل زميله الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي كان حاضراً في المباراة التي خسرها الميرنغي خارج أرضه، ليقترب بالتالي مدافع الريال السابق من ترك منصبه مع الحديث المتزايد عن إمكانية تولي البرتغالي جوزيه مورينيو المهمة للمرة الثانية في مسيرته.

وافتتح النجم الإنكليزي المعار من نادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد (28 عاماً) باب التسجيل في الدقيقة التاسعة، من ضربة حرة مميزة ركنها في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليصل بذلك لهدفه الثامن هذا الموسم إلى جانب تقديمه سبع تمريرات حاسمة.

ولم ينتظر برشلونة الكثير من الوقت ليسجل الهدف الثاني في شباك كورتوا وبطريقة مميزة، بعدما تلقى الإسباني داني أولمو كرة عالية مررها بكعب قدمه لزميله ومواطنه فيران توريس، الذي سدد بقوة في الدقيقة 18 معلناً نية النادي الكتالوني حسم مسألة لقب الدوري في نفس الأمسية.

ولم ينجح ريال مدريد رغم بعض المحاولات في الشوط الثاني من معادلة الكفة، إذ سجل الإنكليزي جود بيلنغهام هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، بينما لم يعرف البرازيلي فينيسيوس جونيور طريق المرمى، لتبقى شباك الحارس الإسباني خوان غارسيا نظيفة، وليبقى النادي الكتالوني الفريق الأقل تلقياً للأهداف (31)، بعدما كان يتشاركه مع الريال الذي استقبل 33 هدفاً مع مباراة أمسية الأحد.

وشهد تاريخ مواجهات الغريمين الأزليين إثارة كبيرة منذ بداية المواجهة بينهما، إذ حقق النادي الملكي الفوز في 106 مباريات، ومع انتصار البارسا الأخير وصل إلى العدد عينه في عدد حالات الفوز بمختلف المسابقات، مع العلم أنّ الأول سجل 443 هدفاً مقابل 441 للطرف الثاني، بينما كان التعادل سيد الموقف في 52 لقاء.