- كشفت التقارير الإعلامية عن تأخر مشروع كامب نو الجديد بسبب اختيار برشلونة لمؤسسة ليماك التركية الأقل كفاءة، حيث حصلت على أقل من 50 نقطة في التقييم الفني، ورغم ذلك فازت بعقد قيمته 1.5 مليار يورو. - واجهت المؤسسة صعوبات في تقديم جدول زمني دقيق وطلبت 200 مليون يورو للبدء، بينما قدمت الشركات الأخرى عروضاً أقل بكثير، مما أدى إلى تأخير المشروع لأكثر من 300 يوم عن الموعد المحدد. - تسعى إدارة برشلونة لطمأنة الجماهير بعودة الفريق إلى الملعب بحلول نوفمبر 2025، مع تحسين وتيرة العمل وجودته لتلبية توقعات الجماهير والإدارة.

كشفت التقارير الإعلامية السبب وراء تأخر مشروع كامب نو الجديد، الذي أثار تساؤلات جماهير برشلونة، وأوضحت المعطيات أنّ اختيار النادي للمؤسّسة الأقلّ كفاءة كان من أبرز العوامل التي ساهمت في تأخير سير الأعمال داخل المشروع الضخم.

وأظهرت التحقيقات الداخلية التي أُجريت حول المناقصة التي جرت عام 2022 أنّ إدارة برشلونة منحت عقد التجديد لمؤسّسة ليماك التركية رغم أنّ تقييمها الفني جاء في المرتبة الأخيرة بين المتنافسين، حسب معلومة أذيعت في برنامج "كي تي خوغيس" الإسباني، الاثنين. وبيّنت الوثائق أنّ اللجنة الفنية التي ضمّت مهندسين ومعماريين وخبراء ماليين منحت المؤسسة أقل من 50 نقطة من أصل 100، ومع ذلك فازت بالعقد الذي بلغت قيمته مليار ونصف المليار يورو.

وأوضحت التقارير أنّ المؤسسة واجهت صعوبة في تقديم جدول زمني دقيق، وأنّ تفسيراتها بشأن مراحل العمل بدت "غير واضحة وكافية جزئياً"، كما طلبت في المرحلة الأولى 200 مليون يورو لبدء التنفيذ، في حين قدّمت الشركات الأخرى عروضاً أولية لم تتجاوز 12 مليوناً، ورغم هذا التفاوت الكبير، قرّرت إدارة برشلونة المضي في الاتفاق اعتماداً على وعود المؤسّسة بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. وأكدت إدارة النادي أنّ عملية الاختيار جرت بإشراف مكاتب قانونية مستقلة وأنّ كل الخطوات جرت وفق الإطار القانوني. ومع ذلك، أظهرت البيانات الميدانية أنّ الأعمال تأخرت أكثر من 300 يوم عن الموعد المحدد، ما اضطر الفريق إلى تمديد فترة اللعب في الملعب الأولمبي في مدينة برشلونة.

وواجهت إدارة النادي ضغطاً متزايداً من جماهيره التي كانت تنتظر العودة إلى كامب نو في صيف 2025، غير أنّ هذا الموعد بات صعب التحقيق في ظل استمرار التحديات الفنية والتنظيمية، وظهور ثغرات كبيرة بعد تساقط الأمطار، التي كانت بمثابة الامتحان المفاجئ للمنجزين. وسعى مدير مشروع "إسباي برشلونة" إلى طمأنة الجماهير عبر تصريحات إذاعية أكد فيها أنّ الهدف الجديد يتمثل في عودة الفريق إلى ملعبه بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأشار إلى أنّ وتيرة العمل بدأت تتحسّن تدريجياً، بينما تبقى المؤسسة التركية مطالبة بتحسين الجودة وتسريع العمل لإرضاء مجلس الإدارة والجماهير.

وأظهرت هذه التطورات أنّ حقيقة تأخر كامب نو باتت واضحة للجميع، فبرشلونة اختار المؤسسة الأدنى كفاءة وفقاً للتقييم الفني، ما انعكس مباشرة على سير المشروع، وأجّل حلم العودة إلى الملعب التاريخي الذي ينتظره مشجعو النادي منذ أكثر من عامَين.