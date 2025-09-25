براهيمي يُجاور نيمار في نادي سانتوس بحثاً عن التعويض

- أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع المهاجم الجزائري بلال براهيمي حتى نهاية 2026، قادماً من سانت تروند البلجيكي، حيث بدأ تدريباته مع الفريق. - براهيمي، الذي بدأ مسيرته في فرنسا ولعب لأندية مثل ميدلزبره ورينس، وصف سانتوس بأنه نادٍ عريق يضم مواهب كبيرة، مما دفعه للانضمام إليه لتحسين مستواه. - يحتل سانتوس المركز الخامس عشر في الدوري البرازيلي، ويأمل براهيمي في مساعدة الفريق على تحسين نتائجه والعودة للمنتخب الجزائري.

أعلن نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم تعاقده، اليوم الخميس، مع المهاجم الدولي الجزائري، بلال براهيمي (25 عاماً)، حتى نهاية عام 2026، قادماً من نادي سانت تروند البلجيكي. وقال النادي البرازيلي، في بيان له، إن اللاعب قد وقع على عقد الانضمام إلى سانتوس، وباشر تدريباته مع الفريق، وقد انتشرت صور تظهر براهيمي رفقة عناصر فريقه الجديد.

O Brahimi já chegou mandando o recado em português, hein? 😎 pic.twitter.com/BxBQ45Mxdx — Santos FC (@SantosFC) September 24, 2025

واستهل براهيمي مسيرته الكروية في فرنسا، قبل الانضمام إلى ميدلزبره الإنكليزي في الفترة بين 2017 و2019، قبل العودة مجدداً إلى فرنسا والدفاع عن ألوان أندية عدة، أبرزها رينس ولومان وأنجيه ونيس وبريست، فيما خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الجزائري حتى الآن، إذ وجد منافسة قوية جعلته غير قادر على الانتظام في المشاركة مع "الخضر"، نظراً إلى أن المنتخب الجزائري يملك الكثير من اللاعبين المميزين في الهجوم.

ومن ناحيته وصف براهيمي، في تصريح صحافي، سانتوس بأنه أحد أعرق الأندية في البرازيل والعالم، حيث لعب فيه أساطير مثل بيليه، وحالياً يلعب له المهاجم البرازيلي نيمار جونيور ولاعبون أصحاب قدرات عالية، وهذا الإرث من اللاعبين العظماء دفعني إلى الانضمام إليه. وستسمح هذه الصفقة للاعب الجزائري بأن يرفع مستواه، خاصة أن الفريق يضمّ الكثير من المواهب، وساهم في تألق الكثير من اللاعبين على مرّ التاريخ، وبعد أن فشل في العثور على فريق يواصل معه التجربة في أوروبا، يعتبر سانتوس فريقاً مناسباً له.

ويحتل سانتوس، الذي يتخذ من مدينة ساو باولو مقراً له، المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري البرازيلي برصيد 26 نقطة. وقد شهدت نتائجه تراجعاً لافتاً في المواسم الأخيرة، رغم تاريخه الكبير، ولهذا لن تكون مهمة براهيمي سهلة في رحلة مساعدة الفريق في استعادة الاعتبار، ذلك أن قدراته الفنية العالية ومهاراته في المراوغة قد تعطي الفريق دفعاً إضافياً. كما أن هذه التجربة قد تساعده في العودة إلى منتخب بلاده، ذلك أن الدوري البرازيلي لم يعد غريباً عن نجوم المنتخب الجزائري، خاض إسلام سليماني منذ فترة قصيرة تجربة في البرازيل وعاد بعدها سريعاً إلى أوروبا لإكمال مسيرته.