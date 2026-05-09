براهيمي يقود الغرافة للتتويج بكأس أمير قطر على حساب السد

- قاد ياسين براهيمي وفرجاني ساسي فريق الغرافة للفوز بكأس أمير قطر بعد التغلب على السد 4-1، حيث سجل براهيمي ثلاثية وساسي افتتح التسجيل، مما ضمن للغرافة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل. - فشل السد في تعزيز رقمه القياسي بالوصول إلى الكأس العشرين، حيث استمرت أزماته الدفاعية تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، مما منح الغرافة الأفضلية في النهائيات بين الفريقين. - الغرافة يحتفظ باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بينما بلغ السد النهائي للمرة الثلاثين، حيث يمتلك 19 لقباً، مقابل 9 ألقاب للغرافة.

قاد الجزائري ياسين براهيمي والتونسي فرجاني ساسي فريقهما الغرافة للاحتفاظ بلقب كأس أمير قطر لكرة القدم، بعد الانتصار على السد 4-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، في نهائي النسخة الرابعة والخمسين.

ولم ينجح السد في تأكيد سيطرته على مسابقة كأس أمير قطر، وتجريد الغرافة من اللقب، بعدما كان "الزعيم" يبحث عن تعزيز رقمه القياسي بالوصول إلى الكأس العشرين في تاريخه، فيما نجح فريق "الفهود" في الحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة للمرة التاسعة. وسجل براهيمي ثلاثية "هاتريك" في اللقاء، بعدما كان ساسي قد افتتح التسجيل للغرافة، الذي لم ينجح في التتويج باللقب فقط، بل حجز بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، فيما قلّص الهولندي جافيرو ديلروسون النتيجة للسد قبل نهاية اللقاء بدقيقتين.

ودخل السد، بطل الدوري، اللقاء طامحاً لحصد الثنائية، لكن أزماته الدفاعية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني تواصلت في هذه المواجهة، لتستمر الأفضلية في النهائيات التي تجمع الفريقين لمصلحة الغرافة، الذي خرج منتصراً للمرة الثالثة في تاريخه. وكان الغرافة قد سبق له التفوق على السد في نهائيين سابقين، الأول بنتيجة 4-1 عام 2002، والثاني بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (0-0) عام 2012، لكن هيمنة السد تتجسد على مستوى الدوري بستة انتصارات توالياً في مبارياته السبع الأخيرة مقابل تعادل وحيد، حيث يعود آخر انتصار للغرافة إلى ذهاب موسم 2022-2023. وبلغ السد نهائي المسابقة للمرة الثلاثين (19 لقباً)، في حين شارك الغرافة للمرة الرابعة عشرة في تاريخه (9 ألقاب).