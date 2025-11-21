- واصل الغرافة تصدره لدوري نجوم قطر بفوزه الصعب على الوكرة بهدف ياسين براهيمي من ركلة جزاء، موسعًا الفارق إلى سبع نقاط عن الشمال، رغم لحظة مقلقة إثر اصطدام بين فرجاني ساسي وحمدي فتحي. - تعرض الدحيل لهزيمة جديدة أمام الأهلي 2-3، حيث أضاع إدميلسون ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، مما أبقى رصيد الدحيل عند 12 نقطة في المركز الثامن. - شهدت المباراة لحظة صادمة لجمال بلماضي مدرب الدحيل بعد هدف الأهلي الثالث، مما أدى إلى حالة من الحزن العميق.

واصل الغرافة صدارته لجدول ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، بعد انتصاره الصعب بهدف من دون رد، على الوكرة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ثاني بن جاسم، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ووسعت كتيبة البرتغالي بيدرو مارتينيز، فارق النقاط إلى سبع، والذي يفصلها عن الشمال أقرب المنافسين، ووصيف الترتيب (لعب مباراة أقل)، بفضل هدف نجمها الجزائري، ياسين براهيمي، الذي أحرزه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 34. وشهدت المباراة لحظة مقلقة، بعد اصطدام قوي على مستوى الرأس، بين التونسي فرجاني ساسي والمصري حمدي فتحي، خلال التحام مشترك في وسط الملعب. وسقط ساسي مباشرة متأثراً بالضربة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من الجهاز الطبي للغرافة، قبل أن يتقرر خروجه من اللقاء حرصاً على سلامته، أما فتحي فقد تلقى العلاج داخل الملعب، وتمكّن من متابعة المباراة. وحقق الغرافة، الذي استطاع الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في مواجهة وخسارة مثلها، الانتصار على فريق صعب، نجح في الفوز بأربع مباريات والتعادل في ثلاث والهزيمة في مثلها.

وفي لقاء آخر، تعرض الدحيل لهزيمة جديدة، وجاءت هذه المرة أمام ضيفه الأهلي 2-3. وتقدم الدحيل بهدف مبكر، سجله لويس ألبرتو في الدقيقة الثانية، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق سيكو يانسان في الدقيقة الـ 17. بعدها عاد الدحيل للتقدم مرة أخرى في النتيجة، عبر إدميلسون جونيور في الدقيقة الـ 34، لكن سرعان ما سجل ميشيل فلاب هدف التعادل للأهلي في الدقيقة الـ 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل، وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق إدريس فتوحي في الدقيقة الـ 80، وبعدها، أكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد جاسم محمد عمر. وأتيحت فرصة ذهبية للدحيل لتعديل النتيجة، عندما احتسبت ركلة جزاء، لكن إدميلسون أهدرها في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

شوف |

الدقيقة 48+.. اصطدام بين فرجاني ساسي لاعب الغرافة وحمدي فتحي لاعب الوكرة#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/hFYvGqrDQ0 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2025

وظهر جمال بلماضي في لحظة لا تُنسى على دكّة البدلاء، بعد الهدف الثالث للأهلي، إذ بدت معالم الصدمة واضحة على ملامحه، قبل أن يتحول المشهد إلى حالة من الحزن العميق. ووقف بلماضي للحظات مذهولاً، واضعاً يديه على رأسه، وكأنه غير قادر على استيعاب الانهيار المفاجئ لفريقه. ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف الدحيل، الذي تعرض للهزيمة الرابعة، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن.