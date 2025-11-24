- يواجه ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة القطري، صعوبة في الانضمام لمنتخب الجزائر الرديف في كأس العرب بسبب إصابته الأخيرة، مما يجعل غيابه شبه مؤكد. ومع ذلك، هناك انقسام داخل الطاقم الفني حول قرار استبعاده أو الانتظار حتى اللحظات الأخيرة. - لتعويض براهيمي، يبرز اسم عبد الرحمان مزيان من شباب بلوزداد كخيار رئيسي، بالإضافة إلى نسيم الغول من شباب قسنطينة، الذي قد يستفيد من هذا الوضع. - الشكوك تحوم أيضاً حول المدافع أيوب غزالة بعد إصابته، مع وجود بدائل محتملة مثل أيوب عبد اللاوي ومحمد الأمين مداني لتعويضه.

تحوم الشكوك حول قدرة نجم نادي الغرافة القطري ياسين براهيمي (35 عاماً) على الالتحاق بمنتخب الجزائر الرديف في بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين الأول إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد إصابته الأخيرة التي أعلن عنها ناديه، وهو ما أعاد ملف جهوزيته إلى الواجهة قبل أيام قليلة من انطلاق المنافسة.

وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، أمس الأحد، من مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري، فضّل عدم ذكر هويته، فإن لحاق براهيمي بالبطولة العربية يُعد مهمة صعبة، ما يجعل الإعلان عن غيابه مسألة وقت فقط. ومع ذلك، يكشف المصدر ذاته عن وجود انقسام داخل الطاقم الفني بين من يدفع لإبعاده تجنباً للمجازفة، وبين من يفضّل الانتظار إلى غاية الأيام الأخيرة على أمل لحاقه بالأدوار المتقدمة، بالنظر إلى قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في المسابقة التي تألق فيها خلال نسخة 2021.

أما بخصوص الخيارات المطروحة لتعويض ياسين براهيمي، فيبرز اسم عبد الرحمان مزيان، لاعب شباب بلوزداد، باعتباره الأكثر جهوزية لدخول القائمة النهائية، خاصة أنه ظل حاضراً في أغلب المعسكرات السابقة تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة. كما يبرز اسم نسيم الغول، لاعب شباب قسنطينة، الذي شارك للمرة الأولى في معسكر القاهرة الأخير، وقد يكون من المستفيدين من هذا المستجد.

وكان اسم براهيمي حاضراً ضمن القائمة التي أعلنها مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، أمس الأحد، رغم أن نادي الغرافة كان قد أكد قبل ذلك غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين. وأصدر النادي بياناً أوضح فيه: "تعرض نجم فريقنا الأول ياسين براهيمي لإصابة في غشاء العضلة اليمنى، ومن المقرر غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين"، في تذكير بالوضعية الصحية التي تضع مشاركته محلّ شك.

ولا تقتصر المخاوف على براهيمي فقط، إذ تحوم الشكوك أيضاً حول جهوزية المدافع أيوب غزالة بعد إصابته مع مولودية الجزائر في مواجهة الهلال السوداني ضمن دوري أبطال أفريقيا. وكان اللاعب ضمن الخيارات الأساسية للمدرب، غير أن وضعيته الطبية ما تزال غير محسومة، ووفقاً للمصدر نفسه، فإن بوقرة وضع أسماء بديلة قيد المتابعة لتعويضه إن لزم الأمر، أبرزها مدافع مولودية الجزائر أيوب عبد اللاوي ومدافع شبيبة القبائل محمد الأمين مداني، في انتظار أن تتضح الرؤية خلال الساعات المقبلة.