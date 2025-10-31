براندون أوبري... من دراسة الهندسة إلى قمة كرة القدم الأميركية

انتقل براندون أوبري (30 عاماً)، من عالم كرة القدم إلى كرة القدم الأميركية، ومن لوحة مفاتيح الحاسوب إلى التألق في الملاعب. ويمتلك النجم الحالي لفريق دالاس كاوبويز في مركز مسدّد الركلات، مسيرة غير تقليدية جعلت قصته من أكثر القصص تداولاً في الدوري الأميركي. ففي غضون سنوات قليلة فقط، تحوّل من موهبة واعدة في عالم كرة القدم ومهندس برمجيات، إلى أكثر اللاعبين دقة وفاعلية في مركزه ضمن كرة القدم الأميركية.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، الأربعاء، تكوَّن أوبري لاعباً في كرة القدم في جامعة "نوتردام"، حيث لعب في مركز قلب الدفاع وسجّل 15 هدفاً خلال أربعة مواسم. وفي عام 2017، اختاره نادي تورونتو في سوبر درافت دوري كرة القدم، لكن مسيرته في كرة القدم الاحترافية كانت قصيرة. وبعد تجربة مع الفريق الرديف للنادي، توقفت مسيرته الرياضية عند نقطة لم يكن يتوقعها، فقرر الابتعاد عن اللعبة نهائياً.

وبفضل حصوله على شهادة في الهندسة، اتجه أوبري إلى العمل مبرمِجاً في مدينة دالاس. وعلى مدى عدة سنوات، انصبّ تركيزه على مجال التكنولوجيا، إلى أن وقع حادث عرضي غيّر مجرى حياته بالكامل. ففي عام 2019، وبينما كان يشاهد مباراة في كرة القدم الأميركية برفقة زوجته، قالت له مازحة: "أكيد أنك تستطيع التسديد أفضل منهم".

كانت تلك الجملة، الشرارة التي دفعته لتجربة حظه في كرة القدم الأميركية. بدأ أوبري بالتدرب ثلاث مرات أسبوعياً مع مدرّب متخصص في التسديد، وسرعان ما أظهر إمكانات مميزة. وفي عام 2022، وقّع عقداً مع فريق برمنغهام ستاليونز ضمن دوري "يو أس أف أل"، وهو دوري بديل لكرة القدم الأميركية، وهناك تألق بشكل لافت، ليصبح من أفضل مسددي الركلات في الموسم. وجذب أداؤه أنظار فريق دالاس كاوبويز، الذي تعاقد معه في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، لم يكتفِ أوبري بالحفاظ على مكانه الأساسي، بل تحوّل إلى أحد العناصر الحاسمة في تشكيلة المدرب براين شوتنهايمر.

وتتحدث الأرقام عن أوبري بوضوح، فخلال موسمه الكامل الأول مع الكاوبويز، حقق نسبة نجاح في الركلات تجاوزت 95%، وسجّل عدة أهداف ميدانية من مسافات تتجاوز الـ50 ياردة. وفي عام 2025، كان بطلاً لإحدى أبرز المباريات في الموسم، حيث سجّل هدفاً ميدانياً من 64 ياردة، ليعادل النتيجة أمام فريق نيويورك غاينتس، ثم أحرز هدفاً آخر من 46 ياردة في الوقت الإضافي ليمنح فريقه الفوز.

وأشاد جيري جونز، مالك نادي دالاس كاوبويز، بأداء أوبري، مؤكداً أنه يخطط لتقديم عرض لتمديد عقده، في خطوة تعكس المكانة التي بات يحتلها المبرمج السابق، الذي تحوّل إلى نجم لامع في كرة القدم الأميركية.