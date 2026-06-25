برازيلون غاضبون من أنشيلوتي.. عريضة لإشراك إندريك أساسياً

- تألق إندريك في بطولة مونتايغو 2022 مع منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، حيث سجل خمسة أهداف وتوج هدافاً وأفضل لاعب، مما ساهم في فوز البرازيل باللقب لأول مرة منذ 1984. - رغم مشاركته المحدودة في كأس العالم 2026، تطالب جماهير البرازيل بإشراكه أكثر، حيث جمعت عريضة لدعم موهبته الشابة بعد تألقه مع ليون الفرنسي. - إندريك، أصغر لاعب يُستدعى للمنتخب الأول منذ رونالدو، سجل هدفه الأول ضد إنكلترا في ويمبلي، ويستعد للعودة إلى ريال مدريد تحت قيادة مورينيو.

ظهر اللاعب الشاب إندريك (19 عاماً)، خلال 26 في مباراة منتخب البرازيل التي فاز فيها على هايتي بثلاثية، لكنه لم يلمس الكرة سوى 8 مرات، وحظي بثمان دقائق فقط من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام اسكتلندا التي انتهت بثلاثية نظيفة أيضاً، ليتأهل "السيليساو" في صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، أن جماهير منتخب البرازيل وقّعت عريضة على موقع حمل اسم "StartEndrick.com"، وجمعت بالفعل أكثر من 13 ألف توقيع، لدفع أنشيلوتي إلى الاعتماد على الموهبة الشابة، بعدما كان قد فرض نفسه على التشكيلة المختارة لخوض المونديال عقب المستوى المميز الذي قدّمه مع نادي ليون الفرنسي رغم صغر سنّه بعد إعارته من قبل نادي ريال مدريد الإسباني بهدف منحه المزيد من الدقائق والخبرة، وهو يتحضر حالياً للعودة إلى النادي الملكي بعد المونديال لمباشرة العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان إندريك قد استُدعي في 18 مارس/ آذار 2022، إلى المنتخب البرازيلي تحت 17 عاماً للمشاركة في بطولة مونتايغو 2022 في فرنسا. وبتسجيله خمسة أهداف في أربع مباريات، من بينها هدف في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية، تُوّج إندريك هدافاً للبطولة وحصل على لقب أفضل لاعب فيها، حين فاز "السامبا" بلقبه الأول في مونتايغو منذ عام 1984.

ميركاتو إندريك يحسم مستقبله مع ليون ويغلق باب التكهنات

واختير إندريك لاحقاً للانضمام إلى المنتخب البرازيلي تحت 23 عاماً في عام 2024، قبل أن يقع الاعتماد عليه للدفاع عن ألوان الفريق الأول يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وخلال التصفيات المونديالية بات أصغر لاعب يُستدعى إلى "السيليساو" منذ رونالدو الظاهرة عام 1994، ليسجل أول هدف له أمام إنكلترا بمباراة ودية يوم 23 مارس/ آذار على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.