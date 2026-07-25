بديل اضطراري.. هل تنقذ ماليزيا ختام موسم فورمولا 1؟

- تدرس الحكومة الماليزية استضافة سباق فورمولا 1 في حلبة سيبانغ كبديل محتمل لسباق البحرين الملغى بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما يهدد المراحل الختامية لموسم 2026. - وزير الشباب والرياضة الماليزي، محمد توفيق جوهري، أكد أن السلطات تجري مناقشات نشطة وتقييمات للمقترحات، مع تلقي معلومات أولية حول إمكانية استضافة السباق. - الروزنامة الأصلية تضمنت 24 سباقاً، لكن إلغاء سباقات البحرين والسعودية يضع سباقات قطر وأبوظبي في موضع شك، مع احتمالية استضافة ماليزيا للسباق في أكتوبر.

تعمل الحكومة في ماليزيا خلال الفترة الحالية على دراسة جدوى بشأن استضافة سباق جائزة كبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 خلال وقت لاحق من هذا العام، بسبب استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت تشكل تهديداً على المراحل الختامية من موسم 2026.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الجمعة، أن الحكومة في ماليزيا تجري مناقشات وتقيم المقترحات التي حصلت عليها، لأنها قادرة على إقامة أحد السباقات في حلبة سيبانغ، التي لم تشهد نشاطاً في عالم بطولات فورمولا 1 منذ عدة سنوات، خاصة أن سباق البحرين مات مهدداً بشكل كامل، بسبب الحرب المستمرة في المنطقة.

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة في ماليزيا محمد توفيق جوهري، إن السلطات "تجري مناقشات بنشاط وتقيّم المقترح"، وذلك في بيان صادر عن الحكومة المحلية، مُضيفاً أن السلطات تلقت "معلومات أولية بشأن إمكانية" استضافة سباق على حلبة سيبانغ التي استضافت آخر سباق من أصل 19 سباقاً أقيمت عليها في عام 2017، بديلاً محتملاً لسباق كان مقرراً أن تُقام في البحرين.

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وكانت الروزنامة الأصلية لبطولة العالم في سباقات فورمولا 1 تتضمن 24 سباقاً، لكن جائزتي البحرين الكبرى والسعودية الكبرى في شهري إبريل/نيسان الماضي أُلغيتا بسبب الحرب المستمرة، حيث باتت السباقات المقررة لاحقاً في قطر وأبوظبي المجاورتين محل شك أيضاً، إذ يُعتبر الموعد في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الأكثر ترجيحاً، قبيل جائزة سنغافورة الكبرى المقررة في 11 من الشهر ذاته. ومن بين الحلبات الأخرى المطروحة بورتيماو في البرتغال المقرر أن تعود إلى الروزنامة في عام 2027.