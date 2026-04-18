بداية مخيبة لأول مدربة في الدوريات الأوروبية الكبرى

تعرضت أول امرأة تتولى منصب المدير الفني في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، ماري لويز إيتا (34 عاماً)، لهزيمة أولى لها في الدوري الألماني (البوندسليغا) مديرة فنية مع فريق يونيون برلين أمام فولفسبورغ (1-2) اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على أرض فريقها ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة، لتسجل بداية مُخيّبة، بعد أن كانت تأمل في أن يكون ظهورها الأول مقترناً بالانتصار لرفاق نجم منتخب تونس الجديد، راني خضيرة الذي لعب أساسياً في المباراة.

وكانت ماري لويز إيتا تتمنى بداية مختلفة لمسيرتها على دكة يونيون برلين، وهي التي عُينت الأسبوع الماضي مدربةً مؤقتةً لفريق الرجال في النادي حتى نهاية الموسم، خلفاً للألماني ستيفن باومغارت، الذي أُقيل بسبب النتائج السيئة، في إنجاز غير مسبوق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، باعتبارها المرة الأولى التي تدرب فيها امرأة فريقاً للرجال.

ونقلت مجلة ليكيب تفاصيل الحضور الأول للمدربة الألمانية، إذ وقفت معظم فترات المباراة أمام دكة البدلاء، كما ظهرت وذراعاها متقاطعتان، إلّا خلال بعض الفترات في المباراة لتدوين بعض الملاحظات على ورقة، كما بدت المدربة التي حاصرتها الكاميرات والمصورون الصحافيون قبل انطلاق المباراة هادئة، وكانت تراقب أداء لاعبيها بتركيز، لكن توترها ازداد وبدا واضحاً مع تطور نتيجة المباراة.

وبينما لا يزال مستقبل نادي يونيون برلين في الدوري الألماني غير واضح (يحتل المركز الحادي عشر، متقدماً بست نقاط على سانت باولي مع تبقي أربع مباريات)، فإن مستقبل الشابة ماري لويز إيتا حسم نهائياً، إذ ستعمل الموسم المقبل في الدوري الألماني للسيدات، على رأس فريق يونيون برلين للسيدات.

وقبل أسبوعَين من تعيينها مدربة مؤقتة لفريق الرجال، كانت ماري لويز إيتا، وقعت بالفعل عقداً لتولي قيادة فريق السيدات الصيف المقبل. وأكد رئيس النادي، ديرك زينجلر، لشبكة سكاي سبورت قبل المباراة: "ستتولى ماري لويز إيتا قيادة الفريق الأول للرجال لخمس مباريات، وبعدها ستتولى قيادة فريق السيدات"، واضعاً حداً للتكهنات بشأن مستقبل المدربة.