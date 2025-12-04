- بداية مخيبة للمنتخبات العربية الكبرى في كأس العرب 2025: شهدت الجولة الأولى تعثر منتخبات الجزائر، تونس، قطر، ومصر، التي كانت مرشحة للأدوار الأولى، حيث خسرت تونس أمام سوريا وقطر أمام فلسطين، بينما تعادلت مصر مع الكويت والجزائر مع السودان. - تحديات كبيرة لتونس وقطر: تواجه تونس وقطر صعوبة في التعويض بعد خسارتهما في الجولة الأولى، خاصة أنهما في نفس المجموعة، مما يجعل مواجهتهما في الجولة الثالثة حاسمة لتفادي الخروج المبكر. - موقف مصر والجزائر غير مثالي: رغم تعادل مصر والجزائر في مبارياتهما، إلا أن موقفهما في المجموعات لا يبدو مثالياً، خاصة مع غياب بعض اللاعبين البارزين عن مصر وطرد لاعب جزائري في المباراة.

تشهد بداية كأس العرب "فيفا قطر 2025" إثارة كبيرة، تؤكد أن التوقعات التي سبقت ضربة البداية لم تكن سليمة، بدليل تعثر منتخبات كانت مرشحة للعب الأدوار الأولى في المسابقة، وخاصة تلك التي بلغت المربع الذهبي للنسخة الماضية في عام 2021 وهي الجزائر وتونس وقطر ومصر، التي كان حصادها في الجولة الأولى مخيباً، وهي منتخبات ضمنت التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب تونس، صاحب الوصافة في 2021، مباريات البطولة بخسارة أمام سورية بنتيجة (1ـ0)، في صدمة قوية لـ"نسور قرطاج" الذين يعانون من "كابوس" المباريات أمام سورية، باعتبار خسارتهم في نسخة 2021 أمام "نسور قاسيون"، ولكن هذه المرة وضع أبناء المدرب سامي الطرابلسي أنفسهم في موقف صعب للغاية، في رحلة البحث عن التأهل إلى الدور المقبل.

وبعد ساعات من خسارة تونس، تلقى منتخب قطر، صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية، ومنظم البطولة، صدمة بخسارته أمام منتخب فلسطين (0ـ1)، ليجد نفسه في المركز الأخير في المجموعة الأولى مع منتخب تونس، وسيكون مجبراً على رفع مستواه لتأمين الوصول إلى الدور المقبل من المسابقة وإسعاد الجماهير.

أما منتخب مصر، الذي حلّ رابعاً في النسخة الماضية، فقد تقاسم النقاط مع منتخب الكويت، إذ خطف التعادل في الدقائق الأخيرة، وبالرغم من أنه سيطر على اللقاء، فإنه كان قريباً من الهزيمة، ولكنه تفادى بداية متعثرة، وموقفه في المجموعة لا يبدو مثالياً، خاصة أنه يُشارك في البطولة في غياب عدد من اللاعبين البارزين.

وبدوره، اكتفى منتخب الجزائر، حامل اللقب، بالتعادل في مواجهة منتخب السودان، في لقاء شهد إثارة كبيرة، وكاد خلاله "الخضر" يخسرون المواجهة، بعد أن سجلت صفوفهم طرد اللاعب آدم ونّاس في الشوط الأول، ما عقّد المهمة كثيراً، ولكن لحسن حظ "الخضر" فقد حصدوا التعادل في النهاية بعد سيطرة سودانية كبيرة على مجريات الشوط الثاني.

ويُمكن لمعطيات الجولة الأولى أن تتغيّر في بقية مباريات الدور الأول، ولكن المؤكد أن مهمة تونس وقطر في التعويض صعبة بحكم أنهما في مجموعة واحدة، وكل فريق منهما خسر اللقاء الافتتاحي، وقد يشهد اللقاء بينهما في الجولة الثالثة تنافساً مشتعلاً لتفادي توديع كأس العرب منذ الدور الأول.