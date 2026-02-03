بدء العد التنازلي لانطلاق رالي قطر الدولي من لوسيل

- انطلاق رالي قطر الدولي: يشهد العد التنازلي لانطلاق الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بتنظيم الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، مع مشاركة ثمانية سائقين بارزين. - تفاؤل ناصر العطية: أعرب ناصر العطية عن تفاؤله بعد فوزه في باجا حائل، مؤكدًا على أهمية التركيز في الرالي المقام على أرضه في قطر، رغم غياب بعض السائقين الأوروبيين. - تحديات السائقين: يواجه السائقون تحديات مختلفة، حيث يسعى العُماني عبد الله الرواحي لتحقيق نتائج إيجابية، بينما يطمح القطري محمد المري للعودة بقوة بعد مشاكل تقنية في رالي عُمان.

بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي قطر الدولي، الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، والتي ينظمها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، حيث شهد المؤتمر الصحافي الذي عُقد في حلبة لوسيل الدولية مساء الثلاثاء إعلان العد التنازلي بحضور ثمانية سائقين.

وشارك في المؤتمر "سوبرمان" الرياضة القطرية والعالمية ناصر صالح العطية، متصدر البطولة هذا العام، والعُماني عبد الله الرواحي، حامل اللقب الشرق أوسطي مع العطية عام 2023، إلى جانب أصحاب الأرض ناصر خليفة العطية، ومحمد المري، وراشد المهندي، والأردني شاكر جويحان، متصدر فئة "ميرك2"، ومنافسه الكويتي جاسم المقهوي، والشاب السعودي حمزة باخشب.

وأعرب السائق القطري عن تفاؤله بعد فوزه بباجا حائل في نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً: "لقد كانت بداية رائعة لهذا العام. قدمنا أداء رائعا في كل من دكار وعُمان وباجا السعودية، ونتصدر حاليا ثلاث بطولات مختلفة. والآن، يُقام الرالي على أرضي في قطر". وأضاف: "سنفتقد بعضا من أفضل السائقين الأوروبيين هذا العام، لكن علينا التركيز والتعامل مع السائقين القادمين من الشرق الأوسط. سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذا الرالي". وتابع بطل الشرق الأوسط 20 مرة قائلاً: "في بعض الأحيان، كنا نهدر الكثير من الوقت في الانتقال إلى لوسيل أو الكورنيش لبدء أو إنهاء الرالي. الآن، في لوسيل، لدينا نقطة البداية هنا، ومنصة التتويج، ومنطقة الصيانة، ومرحلة تأهيلية، من دون تنظيم مرحلة استعراضية".

في المقابل، قال العُماني عبد الله الرواحي الذي أنهى رالي بلاده في المركز الثاني قبل أقل من أسبوعين، مبديا تفاؤله بشأن حظوظه في نهاية هذا الأسبوع: "أنا سعيدٌ لوجودي هنا. لم أكن متأكداً من قدرتي على القدوم إلى قطر. نبذل قصارى جهدنا لخوض جميع جولات البطولة". من ناحيته، انتقل الشاب القطري محمد المري للجلوس خلف مقود سيارة "سيتروين سي3" مصنفة ضمن فئة "رالي2" هذا الأسبوع بعدما داهمته مشكلة في محرك سيارته السابقة "بيجو208" (رالي4) في رالي عُمان الشهر الماضي ما دفعه للانسحاب. وقال المري: "لقد شعرنا بخيبة أمل في عُمان بعد بداية قوية. واجهنا مشكلة تعطل المحرك، لكننا الآن نرغب في العودة بقوة أكبر، وسأقود في قطر سيارة سيتروين مصنفة ضمن فئة رالي 2. إنها بداية جديدة. سأحاول منافسة السائقين الآخرين وفي الوقت نفسه معرفة السيارة أكثر".

وفي حال نجح العطية في إنهاء رالي بلاده على أعلى عتبة على منصة التتويج، فسيحقق انتصاره الرابع في غضون أربعة أسابيع، وذلك بعد حلوله أول في دكار ورالي عُمان، باكورة جولات بطولة الشرق الأوسط، وفي باجا حائل السعودي الأسبوع الماضي الذي شكّل الجولة الأولى من كأس العالم للباجا بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات. وأشرف العطية في منطقة الصيانة في لوسيل على تحضيرات فريقه "أوتوتيك" وناقش مع الطاقم الفني أفضل المعايير والطلاء الجديد لسيارته شكودا، وتركيب الكاميرات داخلها.