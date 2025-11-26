بخيت خميس: هزمنا لبنان بالتكتيك.. والطرد لم يكسر عزيمتنا

- قاد بخيت خميس منتخب السودان للتأهل إلى كأس العرب 2025 بعد فوز صعب على لبنان، مشيراً إلى أن التكتيك وإثارة حماسة اللاعبين كانا مفتاح النجاح رغم الطرد. - سيواجه منتخب السودان تحديات كبيرة في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر، العراق، والبحرين، مما يتطلب استعداداً مكثفاً لتحقيق نتائج إيجابية. - يعتبر التأهل إلى كأس العرب 2025 تعويضاً لجماهير السودان بعد خيبة الأمل في التأهل لكأس العالم 2026، مما يعزز الأمل في تحقيق إنجازات مستقبلية.

كشف قائد منتخب السودان، بخيت خميس (31 عاماً)، عن السبب الحقيقي وراء حسمهم بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025، التي ستنطلق في قطر، اعتباراً من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما انتصروا بصعوبة على منتخب لبنان، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وقال بخيت خميس في حديثه مع "العربي الجديد": "لقد هزمنا منتخب لبنان بالتكتيك، وأيضاً قمت بإثارة حماسة اللاعبين، خاصة أن الطرد لم يكسرنا، لأنه لو فكرنا به، لكنا تأثرنا نفسياً، والحمد لله الجميع كان في قمة تركيزه على المستوى الذهني". وتابع: "لم يكن لدينا ما نخسره بعد طرد أحد لاعبينا، وخضنا بقية المواجهة بعشرة لاعبين، وظهرنا أننا نلعب بصفوفنا كاملة، والحمد لله حققنا الانتصار، وخطفنا بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العرب".

ويذكر أن منتخب السودان، بقيادة مدربه الغاني كواسي أبياه، سيخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025، في المجموعة الرابعة، التي ستكون صعبة للغاية، نظراً لوجود منتخب الجزائر، حامل لقب النسخة الماضية، بالإضافة إلى منتخب العراق، الذي يطمح برفقة نجومه إلى تحقيق الانتصارات، والوصول إلى المواجهة النهائية، وأيضاً منتخب البحرين، الذي تأهل إلى البطولة، عقب فوزه على جيبوتي في مواجهات التصفيات.

ويُعتبر التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025 جائزة لجماهير منتخب السودان، التي عاشت صدمة كبرى، بعدما فشل نجوم "صقور الجديان" في خطف بطاقة التأهل أو الذهاب إلى الملحق الأفريقي، المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.